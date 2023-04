Si vous avez ces pièces de 2 euros en poche, ne les utilisez pas car elles valent jusqu'à 2 600 euros

Cela vaut la peine de prendre un moment pour regarder chaque pièce de 2 euros qui vous tombe sous la main : il y a trois exemplaires qui présentent des caractéristiques particulières qui peuvent valoir une petite fortune.

Cela vaut la peine de prendre un moment pour examiner chaque pièce de 2 euros qui tombe entre vos mains : il existe trois modèles aux caractéristiques particulières qui peuvent multiplier leur valeur jusqu'à environ 2 600 euros.

Les pièces de 2 euros de grande valeur sont le plus souvent des pièces commémoratives, c'est-à-dire des articles de collection frappés spécifiquement pour célébrer un événement, un pays ou un personnage, que vous pouvez même trouver dans votre poche. La tendance des prix est à la hausse, et cela peut être un excellent investissement si vous souhaitez les revendre plus tard. Mais soyez attentif aux détails et n'hésitez pas à consulter des experts.

Selon les spécialistes en numismatique, il y a trois modèles qui peuvent vous rapporter un bénéfice d'environ 2 600 euros.

La liste des pièces de 2 euros, dont la valeur est multipliée sur le marché des collectionneurs, est menée par le modèle rendant hommage à Grace Kelly, à Monaco. Il s'agit d'une production limitée (20 001 exemplaires) présentant le visage de la princesse de Monaco à l'occasion du 25e anniversaire de sa mort. Elle a été émise en 2007 par la Banque centrale européenne. Cette édition spéciale a déjà atteint une valeur approximative de 2 600 euros.

© DR

En deuxième position, il faut "s'envoler" pour la Lituanie. En 2021, la Banque centrale locale a consacré une pièce à la Réserve de la biosphère de Zuvintas, mais certaines comportaient un texte erroné. Cela a affecté un lot de 500 pièces de 2 euros - sur les 500 000 unités frappées - et a fait grimper leur valeur sur le marché jusqu'à 2 000 euros. Attention : vous pourrez trouver une pièce "Zuvintas" pour environ 4 euros mais ce modèle ne vaudra pas 2000 euros. Seul celui avec le texte erroné peut voir son prix décoller. Comment la reconnaître alors ? Au lieu de "LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ *", les pièces rares comportent la mention "DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU". Ce dernier texte est en letton et non en lithuanien car la fabrique de pièce conçoit des pièces pour les deux pays et s'est trompée de langue !

© DR

Enfin, la pièce la plus rare mais pas la plus chère : la pièce de 2 euros de Monaco, datée de 2015, avec l'image de la forteresse du Rocher de Monaco, émise à l'occasion de la célébration de ses 800 ans. Seulement 10 000 exemplaires ont été frappés et il y a peu de pièces en vente en même temps. Cette pièce très rare peut valoir jusqu'à 1 000 euros et prend un peu de valeur chaque année.

© DR

La numismatique est l'étude et la collection de pièces de monnaie, de billets de banque et d'autres formes de monnaie. Elle englobe l'analyse de l'histoire, de la fabrication, de l'art et de la valeur de ces objets monétaires. Les collectionneurs et les chercheurs en numismatique étudient également les aspects économiques, politiques et sociaux liés à la monnaie. Enfin, la numismatique permet de mieux comprendre l'évolution des systèmes monétaires et financiers à travers le temps et les différentes cultures.