Ce placement rapporte le double du Livret A et est tout aussi sécurisé, y-avez-vous droit ?

Comment faire fructifier son argent sans prendre trop de risques ? Les banques proposent une solution qui devrait ravir les Français, notamment les plus modestes.

C'est la grande préoccupation des ménages depuis de nombreux mois. Alors que toutes les factures augmentent et que les salaires peinent à être revalorisés ou ne le sont pas, comment limiter la perte de pouvoir d'achat ? Limiter ses dépenses, revoir ses priorités dans l'organisation du budget, mais aussi, tenter de générer des intérêts grâce à l'épargne. En moyenne, environ 15% des revenus sont consacrés à l'épargne, bien que cela varie inéluctablement en fonction de la rémunération perçue. Mais comment bien faire fructifier cet argent sans prendre de risque tout en l'ayant à disposition en cas de besoin ?

Jusqu'à 400€ d'intérêts par an

Pour cela, il existe un placement bien plus intéressant que le traditionnel livret A et ses 56 millions de comptes ouverts, en faisant le produit préféré des Français. Son rendement, à 3%, se fait concurrencer par un autre livret tout aussi sécurisé et facilement accessible, rapportant le double : le LEP, le livret d'épargne populaire. Ce placement financier est proposé dans toutes les banques et offre un rendement très attractif puisque son taux est fixé à 6% jusqu'à la fin de l'année 2023. De quoi limiter l'impact de l'inflation s'il est suffisamment fourni.

Car le calcul des intérêts se fait selon une formule complexe prenant en compte le nombre de quinzaines (24 par an) durant laquelle le montant présent est resté sur le livret. Ainsi, inutile de se précipiter à alimenter son LEP en fin d'année pensant toucher les intérêts, ce n'est qu'un intérêt bien moindre qui sera versé. Mieux vaut verser autant que possible en tout début d'année et n'effectuer de retraits qu'en cas d'un besoin véritablement nécessaire car les sorties d'argent diminuent mécaniquement le rendement en fin d'année. Ou retirer l'argent depuis un livret qui rapporte moins.

Avec des intérêts pouvant avoisiner les 400€ en fonction du montant placé, le LEP a de quoi séduire. Toutefois, la somme maximale qu'il est possible de verser dessus est limitée à 7700€, bien qu'elle passera à 10 000€ au mois d'octobre. Surtout, tous les Français ne peuvent pas ouvrir un livret d'épargne populaire. Celui-ci est en effet conditionné aux revenus et ne concerne environ que la moitié des Français.

Quelles conditions pour ouvrir un LEP ?

En effet, pour pouvoir souscrire à un LEP, son revenu fiscal de référence (RFR) ne doit pas aller au-delà d'un certain plafond. Le RFR est indiqué sur son avis de situation déclarative fourni par les impôts chaque année. Cela correspond au montant des revenus sur l'année, retranchés des différents dispositifs fiscaux permettant de diminuer son impôt.

Prenons l'exemple d'une personne seule, sans enfant : elle ne doit pas avoir un RFR supérieur à 21 393€. Selon les données de l'Insee, cela correspond à plus de 70% de la population. Pour un couple avec deux enfants, le plafond de RFR à ne pas dépasser est de 44 249€. Plus de la moitié des foyers fiscaux dans cette situations peuvent ainsi ouvrir un LEP. Les détails des plafonds ci-dessous par parts de quotient familial :

1 : 21 393 €

21 393 € 1,25 : 24 250 €

24 250 € 1,5 : 27 107 €

27 107 € 1,75 : 29 964 €

29 964 € 2 : 32 818 €

32 818 € 2,25 : 35 678 €

35 678 € 2,5 : 38 532 €

38 532 € 2,75 : 41 389 €

41 389 € 3 : 44 249 €

44 249 € 3,25 : 47 106 €

47 106 € 3,5 : 49 963 €

49 963 € 3,75 : 52 820 €

52 820 € 4 : 55 677 €

55 677 € 4,25 : 58 534 €

58 534 € 4,5 : 61 391 €

61 391 € 4,75 : 64 248 €

64 248 € 5 : 67 105 €

67 105 € 5,25 : 69 962 €

69 962 € 5,5 : 72 819 €

72 819 € 5,75 : 75 676 €

75 676 € 6 : 78 533 €

78 533 € Quart de part supplémentaire : 2 857 €

2 857 € Demi-part supplémentaire : 5 714 €

En France, seule la moitié des personnes éligibles à l'ouverture d'un LEP en disposent d'un. 9,5 millions de comptes sont ouverts mais 10 millions peuvent encore l'être. L'attractivité du rendement de ce produit pourrait faire accélérer les choses.