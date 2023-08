Fin du ticket de caisse : comment encore l'obtenir à partir de ce 1er août ?

À partir de ce mardi 1er août, le ticket de caisse ne sera plus distribué automatiquement par les commerçants. Comment cela va-t-il fonctionner ?

Ce petit moment d'attente devant la caissière ou le caissier après avoir payé, est (presque) terminé ! À partir de ce mardi 1er août, les commerçants n'auront plus l'obligation de vous transmettre le ticket de caisse en format papier après un achat. Présente dans la loi Climat "anti-gaspillage", ce changement entre dans le cadre de la lutte contre le gaspillage et les substances dangereuses pour la santé. Cette décision devrait permettre d'éviter l'impression de plus de 30 milliards de tickets par an, un chiffre astronomique. Pour le gouvernement, l'argument est tout trouvé : la plupart du temps, le ticket va à la poubelle ou est perdu seulement quelques minutes après son achat. Or, ceux-ci sont difficilement recyclables aujourd'hui, à la fois en raison du papier utilisé que de l'encre. "La seule chose qui va changer, c'est qu'il faudra, si l'on souhaite le ticket de caisse, penser à le demander", explique la ministre déléguée au commerce Olivia Grégoire. Dans le détail cela concerne :

les tickets de caisse produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;

les tickets émis par des automates ;

les tickets de carte bancaire ;

les bons d'achat et tickets promotionnels ou de réduction

Quelles sont les exceptions ?

Tout produit acheté et bénéficiant d'une garantie sera toujours accompagné d'un ticket de caisse papier délivré automatiquement par le magasin. Ce sera le cas par exemple des produits électroniques ou de l'électroménager. Vous n'aurez alors pas à en faire la demande. La raison est simple : le ticket de caisse papier est très souvent la preuve d'achat demandée pour faire jouer la garantie et permettre au commerçant de vérifier la date d'achat. Voici les autres exceptions annoncées :

les produits pesés. Par exemple si vous achetez des fruits en supermarché, que ce soit sur une balance en libre-service ou gérée par un employé, un ticket sera toujours imprimé.

tous les services pour un montant supérieur ou égal à 25 euros. C'est le cas par exemple d'une prestation dans un garage, d'une coupe de cheveux chez le coiffeur, d'un service de pressing...

les additions de restaurants ou notes d'hôtels.

les parkings automatiques et/ou souterrains.

les tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées ou faisant l'objet d'un crédit ;.

Même chose en cas d'échec de paiement, par exemple pour un paiement par carte qui n'aurait pas abouti (plafond dépassé, panne du TPE, paiement en sans-contact qui n'a pas fonctionné...)

Les commerçant pourront ils proposer des alternatives ?

Oui, il sera possible par exemple de proposer un ticket de caisse numérique mais vous ne serez pas obligé de l'accepter. De nombreuses enseignes ont déjà mis en place le ticket de caisse électronique, notamment si vous êtes inscrit sur leur programme de fidélité. C'est le cas notamment de franchises et enseignes de vêtements. Avoir une trace électronique d'achat peut alors être pratique en cas d'erreur de taille ou si vous avez besoin de faire un échange.

Bémol : pour y entrer, vous devez le plus souvent fournir un numéro de téléphone, une adresse et/ou une adresse mail et donc rentrer dans le fichier client. Avec le risque de voir vos données personnelles être stockées ou entrées dans d'autres fichiers clients... Le ticket numérique peut être envoyé par SMS ou par mail, ou par la forme d'un QR Code. Mais ce sera optionnel. Vous pourrez toujours préférer un ticket papier et le demander en caisse. La loi ne change que l'aspect automatique de la délivrance du ticket papier. A vous de le demander si vous souhaitez l'obtenir là où il était imprimé automatiquement jusque-là.

Comment faire un échange ?

En cas de problème sur un article, avoir le ticket de caisse est souvent l'assurance de pouvoir échanger ou se faire rembourser un produit. Que ce soit une erreur de taille, un défaut... Le ticket est un objet précieux pour les consommateurs et certaines personnes craignent sa disparition. Comme expliqué plus haut, il exister des alternatives pour continuer à recevoir le ticket de caisse. Mais que faire pour les vêtements, les chaussures, les accessoires, les produits alimentaires… Il faut tout simplement le réclamer sur la borne ou auprès d'un caissier/ caissière. En revanche, "si le commerçant n'a pas les moyens technologiques de le faire, il peut le refuser" indique le gouvernement, mais pas de panique, la carte de fidélité des magasins, dématérialisée pour beaucoup, permettra de retrouver les preuves d'achat. Toutefois, si vous sortez du magasin sans avoir fait la moindre démarche, sans carte de fidélité ni rien... Il sera difficile désormais de proposer un retour.

Ticket de caisse papier ou pas : à vous de faire votre choix

En bref, désormais, vous aurez le choix. Reste à voir si tous les commerçants joueront vraiment le jeu et offriront plusieurs solutions... Dans le cas d'un petit commerce, le ticket papier devrait rester largement utilisé. Vous aurez alors le choix de le demander ou de vous en passer. Un conseil : si vous avez un doute sur le produit que vous venez d'acheter (notamment la taille d'un vêtement), demandez systématiquement un ticket au format papier ou numérique. Pour de plus petits achats, de l'alimentaire par exemple, posez-vous la question de son utilité. Le ticket de caisse papier avait un avantage en cette période d'inflation : il permet de vérifier les prix des produits de consommation courante et avoir un oeil avisé sur votre budget en un clin d'oeil à la sortie de votre supermarché...