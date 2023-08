Ramener de l'alcool et du tabac : Espagne, Andorre, Italie... Les quantités max par pays

Quelle quantité maximum d'alcool et de tabac peut-on ramener en France depuis l'étranger ? Voici le détail pays par pays.

Les vacances d'été sont souvent l'occasion de partir à l'étranger, dans des destinations attrayantes pour leur emplacement géographique et leur météo. Parmi elles, certaines peuvent même avoir l'atout de proposer à la vente des produits à des prix bien inférieurs à ceux en France. Certains pays frontaliers avec l'Hexagone, comme l'Espagne, Andorre, l'Italie ou le Luxembourg, permettent de faire des achats sans se ruiner. Si les tarifs pratiqués sur les achats du quotidien sont déjà attractifs, ceux sur les produits entraînant un enjeu de santé publique le sont encore plus. Comprendre : acheter des cigarettes et de l'alcool de l'autre côté de la frontière fera moins mal au portefeuille. A moins d'être trop gourmand en quantité et de se faire attraper par la douane. Voici la réglementation à connaître.

Alcool et cigarettes depuis l'Espagne : quelle quantité maximale par personne ?

L'Espagne est connue pour pratiquer sur l'alcool et les cigarettes des prix bien inférieurs par rapport à la France. Nombreux sont les Français à se rendre à la frontière côté méditerranée (Perthus, Jonquera) ou côté atlantique (Irun, Ibardin…) pour remplir leur caddies. Ailleurs dans le pays, les tarifs peuvent être tout aussi intéressants. Quelles quantités maximales de chaque produit peut-on ramener ?

Produit Quantités Alcool fort et spiritueux, supérieur à 22 degrés 10 litres Alcool intermédiaire, vins "doux" : 20 litres Vin 90 litres, (dont 60 litres maximum de vin pétillant) Bière 110 litres Cigarettes 1 cartouche, 200 cigarettes Tabac à fumer 250 grammes Cigares 50 cigares Cigarillons 100 cigarillos Tout autre produit à consommer (viande, poisson,...) Illimité

Les quantités indiquées sont par personne âgée d'au moins 17 ans.

Alcool et cigarettes depuis le Luxembourg : quelle quantité maximale par personne ?

Même son de cloche avec le Luxembourg, pays aussi réputé pour pouvoir faire des courses à bas coût. Pour retraverser la frontière sans risquer d'être hors la loi, quelques règles de quantité sont là aussi à respecter, similaires à celles pour revenir d'Espagne.

Produit Quantités Alcool fort et spiritueux, supérieur à 22 degrés 10 litres Alcool intermédiaire, vins "doux" : 20 litres Vin 90 litres, (dont 60 litres maximum de vin pétillant) Bière 110 litres Cigarettes 1 cartouche, 200 cigarettes Tabac à fumer 250 grammes Cigares 50 cigares Cigarillons 100 cigarillos Tout autre produit à consommer (viande, poisson,...) Illimité

Les quantités indiquées sont par personne âgée d'au moins 17 ans.

Alcool et cigarettes depuis l'Italie : quelle quantité maximale par personne ?

L'Italie est elle aussi réputée pour ses paniers de course bien moins chers qu'en France. Passer de l'autre côté des Alpes est monnaie courante, surtout pour les locaux. Latte et Vintimille font partie des destinations prisées. Pour rentrer chez soi sans accroc, que ne faut-il pas dépasser ?

Produit Quantités Alcool fort et spiritueux, supérieur à 22 degrés 10 litres Alcool intermédiaire, vins "doux" : 20 litres Vin 90 litres, (dont 60 litres maximum de vin pétillant) Bière 110 litres Cigarettes 1 cartouche, 200 cigarettes Tabac à fumer 250 grammes Cigares 50 cigares Cigarillons 100 cigarillos Tout autre produit à consommer (viande, poisson,...) Illimité

Les quantités indiquées sont par personne âgée d'au moins 17 ans.

Alcool et cigarettes depuis l'Andorre : quelle quantité maximale par personne ?

En revenant d'Andorre, les dispositions sont différentes. Si, en apparence, il est possible d'acheter plus de tabac, la réalité est différente puisque les quantités ne sont pas cumulables. Ainsi, acheter le maximum possible de cigarettes n'autorise pas à revenir en France avec, en plus, des cigares ou du tabac à fumer. Un assortiment est toutefois possible, de manière proportionnelle : si vous achetez une cartouche de cigarettes (2/3 du total autorisé), il est possible de compléter avec 25 cigares ou 50 cigarillos ou 130 grammes de tabac à rouler (1/3 du total autorisé). Pour l'alcool, c'est le même principe (le vin n'est pas compris dans le calcul). Si vous souhaitez acheter différents types d'alcool, il est par exemple autorisé d'acheter 75cl de gin et 1,5 litre de Porto (moitié de chaque limite autorisée). Acheter 2 litres de Muscat vous laissera la possibilité de prendre 50cl de whisky.

Produit Quantités Alcool supérieur à 80 degrés 1,5 litre Alcool fort et spiritueux, supérieur à 22 degrés 1,5 litre Alcool ou boisson alcoolisée inférieurs à 22 degrés 3 litres Vin 5 litres Cigarettes 1 cartouche et demie, 300 cigarettes Tabac à fumer 400g Cigares 75 cigares Cigarillos 150 cigarillos

Les quantités indiquées sont par personne âgée d'au moins 17 ans.

Alcool et cigarettes depuis les autres pays : quelle quantité maximale par personne ?

Les règles en vigueur sur les quantités d'alcool et de tabac autorisées à être ramenées en métropole ne sont pas très nombreuses à l'échelle internationale. En réalité, des dispositions existent par rapport aux pays de l'Union européenne, à l'Andorre... et au reste du monde. Grâce à notre moteur de recherche, découvrez ce que vous pouvez exactement ramener en quantité depuis n'importe quel pays de la planète.

Quelles sont les sanctions encourues ?

En cas de non-respect de ces règles et d'un contrôle de la douane, le contrevenant s'expose à une amende de 750€, mais aussi au paiement des droits de consommation (dont les montants sont indiqués ici), ainsi qu'à la confiscation de ses produits et à une peine de prison d'un an.