Grâce à cette nouvelle astuce, les cambrioleurs sauront si vous êtes en vacances

Une nouvelle combine bien pensée permet aux cambrioleurs de savoir si vous êtes chez vous ou pas. Voici comment la débusquer.

Les cambrioleurs redoublent d'imagination pour trouver des moyens d'entrer dans les maisons. La dernière en date : un petit tas de terreau sur le paillasson ou le pas de la porte. Cela semble simple, mais c'est en réalité assez astucieux. Les cambrioleurs utilisent cette méthode pour vérifier si les habitants sont chez eux. Si c'était le cas, les résidents auraient en effet enlevé la terre. S'ils ne l'ont pas fait c'est qu'ils sont absents.

Les cambrioleurs ont souvent recours à de telles astuces pour évaluer s'ils peuvent agir. Pensez au ruban adhésif, à la petite branche ou au morceau de papier à l'encadrement de la porte : s'ils sont toujours là après deux jours, cela signifie que les habitants sont absents depuis quelques jours. Parfois, ils placent aussi de petits cailloux sur le chemin d'accès devant la porte.

Quelque 211.400 cambriolages de logements ont été commis en France (hors Mayotte) en 2022, soit plus d'un toutes les 3 minutes. Ce chiffre marque une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente. Les cambriolages ont lieu toute l'année, mais Covea, groupe d'assurance mutualiste, identifie une accentuation du phénomène pendant les vacances en juillet et août ainsi que pendant les fêtes de fin d'année. Contrairement aux idées reçues, l'assureur explique que les cambriolages ont lieu dans près de 8 cas sur 10 en semaine et généralement en journée.

Prévoyez-vous de partir en vacances prochainement et craignez-vous un cambriolage ? Voici quelques conseils pour réduire les risques :