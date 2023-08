L'or n'est pas le métal le plus cher du monde, découvrez qui est en tête du classement

Il vaut deux fois plus cher que l'or et est beaucoup plus rare. C'est le métal le plus cher du monde et voici comment il s'appelle.

Bien que le platine, l'or et l'argent soient les métaux précieux les plus couramment reconnus, ils ne sont pas les plus chers. Ce titre appartient au rhodium, largement méconnu et principalement utilisé dans les catalyseurs automobiles.

Un gramme d'or coûte actuellement environ 67 dollars et les chances d'en trouver dans la croûte terrestre sont de 0,0013 parties sur un million. Pour le rhodium, cependant, le prix est d'environ 144 dollars et la probabilité d'en trouver est de 0,000037 parties par million, selon la Royal Society of Chemistry.

Ce métal a été découvert en 1803 par le chimiste anglais William Hyde Wollaston à partir d'un morceau de platine extrait en Amérique du Sud. Le métal a été identifié après que le palladium ait été découvert à partir du même échantillon, laissant derrière lui une poudre rouge, qui s'est avérée être du rhodium. Bien que de couleur blanche argentée à l'état solide, son nom en grec signifie "rose", en référence à la couleur rouge de ses sels.

Pourquoi le rhodium est-il un métal si cher ?

Outre sa rareté, ce qui rend le rhodium si cher est le fait qu'il ne réagit pas facilement avec l'oxygène, c'est-à-dire qu'il résiste à la corrosion et à l'oxydation, ce qui en fait un excellent catalyseur.

Le rhodium fait partie du groupe du platine, entre en fusion (il devient liquide) à 1964 degrés Celsius, résiste aux températures de l'eau et de l'air jusqu'à 600 °C et n'est pas soluble dans la plupart des acides. Ainsi, il a des utilisations très variées, allant des catalyseurs aux voitures, avions, contacts électriques, thermocouples à haute température et fils de résistance. Son utilisation dans la bijouterie est minime et il est généralement utilisé dans les alliages métalliques.

Actuellement, environ 16 tonnes de rhodium sont extraites chaque année, et on estime qu'il ne reste que 3 000 tonnes en réserve. Sa production a lieu principalement en Russie et en Afrique du Sud, et résulte de la raffinerie d'autres minerais, aucune mine n'étant dédiée à ce métal.