Tout le monde les jette, mais dans 99 % des cas ils contiennent de l'or 22 carats et les ferrailleurs les recherchent

De nombreux appareils que tout le monde a chez soi et qui sont souvent jetés contiennent de l'or. Avec les prix de l'or atteignant des records, des ferrailleurs sont maintenant en quête constante de ces appareils.

Alors que les appareils technologiques sont de plus en plus nombreux chaque jour, il a été découvert que nombre d'entre eux, souvent jetés ou donnés aux ferrailleurs en échange de quelques pièces, contiennent en réalité de l'or 22 carats. Les cartes mères d'ordinateurs et de smartphones que tout le monde a chez soi et qui sont souvent jetés à cause de dysfonctionnements ou d'absence de mises à jour contiennent en réalité un petit magot.

Ainsi, certains réparateurs de téléphones gagnent leur vie à partir des appareils jetés, grâce aux connecteurs sur les cartes mères des ordinateurs et téléphones qui sont plaqués or. "On trouve des cartes mères dans la plupart des systèmes électroniques et 99% des alliages que vous voyez en doré sont en or", indique un ferrailleur. Il a appris ce métier d'un homme qui achetait des cartes mères au kilo. "J'avais beaucoup de téléphones défectueux. J'ai passé environ une semaine à retirer leurs cartes mères. Ensuite, j'ai regardé en ligne comment extraire l'or de ces cartes mères. Il faut les verser dans un bidon en fer rempli d'acide. Toutes les cartes mères se sont dissoutes et l'or remonte à la surface.

Il n'est pas possible pour une personne d'extraire l'or elle-même, un alliage spécial est nécessaire et c'est dangereux. Cet or se trouve non seulement dans les smartphones et ordinateurs, mais aussi dans de nombreux appareils électroniques car il est un excellent conducteur. Pour cette raison, il est conseillé de ne pas jeter ces appareils ou de ne pas les vendre à bas prix aux ferrailleurs, mais plutôt de les vendre à des recycleurs spécialisés.

En effet ces recycleurs vous donneront un meilleur prix de vos appareils et surtout, ils vont éviter que les pièces en plastique sans valeur soient jetées dans la nature. Les cartes mères contiennent des substances nocives pour l'environnement, notamment des métaux lourds tels que le plomb, le cadmium et le mercure. Elles renferment aussi des retardateurs de flamme bromés, potentiellement toxiques. Leur mise en décharge ou mauvaise élimination peut entraîner une contamination environnementale.