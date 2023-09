C'est elle qui consomme le plus d'électricité dans la maison mais la plupart des gens n'y pensent pas

On utilise tous, tous les jours, divers appareils électroménagers, souvent sans se rendre compte de leur impact sur nos factures d'électricité. Certains d'entre eux sont de véritables gouffres énergétiques, mais savez-vous lesquels?

Face à la flambée des prix de l'électricité, c'est le moment d'apprendre quels appareils font grimper la facture. Une fois cette prise de conscience faite, quelques ajustements dans nos habitudes peuvent nous aider à économiser pas mal d'énergie... et d'argent ! Quand on interroge les consommateurs sur les appareils utilisant le plus d'électricité et qu'on leur propose le sèche-linge, le lave-vaisselle et la plaque à induction, la réponse est surprenante. La plupart des personnes se sont trompent.

Plus de la moitié des personnes interrogées pointent du doigt le sèche-linge comme le grand consommateur d'électricité. Mais la réalité est tout autre : c'est la plaque à induction qui consomme le plus à l'heure ! En effet, la plaque à induction consomme presque trois fois plus en un an que le frigo et plus de cinq fois plus que le lave-linge. Bien sûr, tout dépend de notre mode de vie. Les cuisiniers passionnés vont voir leur facture grimper, tandis que les fans de restos auront une facture plus douce.

Comment faire des économies si on a une plaque à induction ? Tout d'abord, optez pour des casseroles et poêles adaptées à la taille de vos feux pour garantir une distribution uniforme de la chaleur. En utilisant des ustensiles avec un fond plat et adapté à l'induction, vous assurez une meilleure conduction. Lors de la cuisson, limitez autant que possible l'ouverture fréquente du couvercle. La conservation de la chaleur permet de cuire plus rapidement et d'éviter une consommation inutile. De plus, exploitez la rémanence de la chaleur : une fois la cuisson presque terminée, éteignez la plaque quelques minutes avant la fin. La chaleur résiduelle suffira à achever le processus. Enfin, assurez-vous que la plaque et les ustensiles soient propres, car les résidus peuvent altérer l'efficacité de l'induction.

Enfin, sachez que après la plaque à induction, c'est le sèche-linge qui consomme le plus. Le lave-vaisselle est celui des trois qui consomme le moins. Et même avec un sèche-linge, il est possible de réaliser des économies d'énergie. Premièrement, essorez bien vos vêtements avant de les mettre dans le sèche-linge. Un essorage efficace en machine réduit le temps de séchage nécessaire. Deuxièmement, ne surchargez pas votre appareil. Un remplissage optimal permet une meilleure circulation de l'air chaud et donc un séchage plus rapide. Pensez également à nettoyer régulièrement le filtre pour maintenir une bonne efficacité de l'appareil. Profitez des heures creuses pour utiliser votre sèche-linge, cela vous permettra d'économiser sur votre facture. Le choix du programme est aussi essentiel : privilégiez les programmes éco ou à basse température, qui consomment moins d'énergie.