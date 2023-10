Les dessins des nouvelles pièces du roi Charles III ont été dévoilés et les animaux sont à l'honneur

On le savait : Charles III est très soucieux de l'environnement. Il a décidé de faire graver sa conviction dans toutes les pièces de monnaie du pays.

Les nouvelles pièces de monnaie britannique à l'effigie du nouveau roi Charles III ont été présentées au grand public. Les pièces entreront en circulation d'ici la fin de l'année, marquant le nouveau règne du Roi Charles III et célébrant son amour pour la nature. Ce qui frappe d'abord ce sont, côté pile, les grands chiffres qui aideront les enfants à identifier les nombres et à apprendre à compter, selon la Monnaie Royale. Sur le côté pile de chaque pièce, du 1 pence au 2 livres, on trouve également la flore et la faune du pays. Ces images intéresseront surtout les collectionneurs et les animateurs de quiz. Elles sont conçues pour montrer l'importance et la fragilité du monde naturel :

1 pence : Un loir cendré

2 pence : Un écureuil rouge

5 pence : Une feuille de chêne

10 pence : La gélinotte des bois

20 pence : Un macareux

50 pence : Le saumon de l'Atlantique

1 livre : Des abeilles

2 livre : Fleurs nationales - une rose pour l'Angleterre, une jonquille pour le Pays de Galles, un chardon pour l'Écosse et un trèfle pour l'Irlande du Nord.

Rebecca Morgan, directrice de la Monnaie, a déclaré à la BBC : "Les grands chiffres séduiront les enfants qui apprennent à compter et à utiliser l'argent. Les animaux et tout ce que l'on voit sur ces pièces plairont aux enfants. Ce sont d'excellents sujets de conversation." Le portrait désormais familier du Roi apparaîtra sur la partie face de chaque pièce, pour beaucoup pour la première fois. Même s'il y a eu des pièces commémoratives circulant avec le Roi Charles, ces nouveaux dessins, officiellement appelés définitifs, marquent la dernière étape de la transition du Roi sur les pièces.

Trois "C" entrelacés figurent sur les pièces, représentant le troisième Roi Charles, inspirés du chiffre de Charles II. L'inscription sur le bord de la nouvelle pièce de £2 a été choisie par le nouveau Roi Charles et dit : "In servitio omnium", ce qui signifie : "Au service de tous". L'ensemble précédent présentait une formation en forme de bouclier et a été introduit sous la Reine Elizabeth II en 2008. Il dominera encore les 29 milliards de pièces en circulation au Royaume-Uni pendant un certain temps.

Bien que l'utilisation de l'argent liquide, et en particulier des pièces, ait diminué ces dernières années, la Monnaie estime que cette modification est nécessaire en raison de la tradition et du besoin. Les anciennes pièces peuvent toujours être utilisées. "C'est aussi une tradition de marquer l'avènement d'un monarque avec une nouvelle série de pièces, donc il est important de perpétuer cette tradition." indique la Monnaie. De nouveaux billets avec l'image du Roi Charles sont imprimés par millions mais n'entreront en circulation que mi-année prochaine, quelques mois après les pièces. Les nouveaux billets remplaceront les anciens abîmés, mais leur introduction est lente car les machines doivent reconnaître la nouvelle image.