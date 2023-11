Voici les 3 endroits où l'on peut encore trouver de l'or en France

On peut encore trouver de l'or en France. Pour le plaisir ou pour arrondir ses fins de mois, voici vers quelles zones il faut aller. Et en plus les paysages sont magnifiques.

L'or continue de fasciner les curieux et les aventuriers. En France, malgré des restrictions régionales, il reste des endroits où la recherche d'or (on appelle cela l'orpaillage) pour les amateurs, est encore possible.

Les Cévennes, une chaîne montagneuse du sud de la France, se révèlent être un terrain privilégié pour les chercheurs d'or. Cette région, qui s'étend principalement dans les départements du Gard, de l'Hérault et de l'Ardèche, est réputée pour ses cours d'eau riches en particules d'or. Les rivières cévenoles, traversant des paysages pittoresques et sauvages, offrent non seulement un cadre naturel exceptionnel pour l'orpaillage mais aussi une probabilité relativement élevée de trouver de l'or. Dans le Gard, par exemple, l'activité est autorisée du 16 mai à fin novembre, et il existe même un camping dédié aux chercheurs d'or à Cardet, aux portes des Cévennes.

Autre zone, le massif Armoricain, s'étendant sur une large partie de l'ouest de la France. Il est désigné par les experts comme étant la région la plus aurifère de France. Cette zone géologique ancienne, riche en divers minéraux, est un véritable eldorado pour les amateurs d'orpaillage. Les cours d'eau comme le Lié et le Leff dans les Côtes d'Armor, la Vilaine en Ille-et-Vilaine, et d'autres rivières bretonnes regorgent de possibilités pour les chercheurs d'or. Cependant, il est crucial de se renseigner sur les réglementations locales avant de se lancer dans cette aventure, car les règles varient considérablement d'un département à l'autre.

Enfin, les Pyrénées, formant une frontière naturelle entre la France et l'Espagne, cachent également des trésors aurifères. Bien que la quantité d'or disponible varie significativement selon les endroits, certaines zones des Pyrénées sont propices à l'orpaillage. Par exemple, dans l'Ariège, département voisin de la Haute-Garonne (où l'orpaillage est interdit), l'activité est autorisée du 1er mai au 31 octobre. Les cours d'eau pyrénéens offrent donc une alternative intéressante pour les chercheurs d'or.

Si vous avez envie de vous lancer dans cette activité, nous vous recommandons de consulter le site d'information conçu par deux chercheurs d'or originaires de Toulouse, David Rouquier et Lionel Sanmarti. Il se nomme Goldline orpaillage et donne de très nombreux conseils sur les zones les plus aurifères de France, ainsi que sur les techniques pour ramasser votre petit trésor.