Alerte aux faux billets, les gendarmes préviennent et donnent les indices à repérer

Les gendarmes alertent sur de faux billets en circulation avant les fêtes.

Pendant les fêtes, les Français sont nombreux à retirer des billets ou les échanger. Que ce soit pour les glisser dans des enveloppes cadeaux ou pour faire les courses des repas de fêtes, beaucoup de Français utilisent davantage d'argent liquide. C'est dans ce contexte qu'une alerte importante a été émise par la gendarmerie concernant l'utilisation de faux billets. La gendarmerie du Lot a ainsi averti les habitants de la recrudescence de faux billets en circulation, principalement des coupures de 50 euros.

Les gendarmes du Lot ont surtout délivré quelques précieux conseils pour vous aider à repérer ces faux billets en circulation. L'avantage est que vous n'avez pas besoin de techniques sophistiquées, vos yeux et vos oreilles seront vos meilleurs alliés, expliquent-t-ils. Vos mains peuvent aussi vous aider. La première astuce est ainsi connue sous le nom de la règle "TRI", qui signifie "Toucher, Regarder, Incliner". Elle est recommandée par la Banque de France elle-même. Commencez par toucher le billet pour sentir sa texture. Un vrai billet doit avoir une certaine fermeté et produire un craquement distinct sous les doigts. Ensuite, en passant le doigt ou en grattant délicatement avec l'ongle, on devrait sentir sous vos doigts les reliefs des lettres et les chiffres indiquant la valeur du billet.

En regardant le billet, assurez-vous que la signature se trouve bien en haut à gauche, sous le drapeau européen. Vérifiez également que les bandes holographiques sont complètes et que les dessins en filigrane sont réalisés correctement. Lorsque vous inclinez le billet d'avant en arrière, il doit être possible de voir tour à tour la valeur du billet et le motif architectural sur la pastille holographique. Une autre technique pour tester l'authenticité d'un billet est de l'agiter. Si le billet est vrai, sa fermeté doit être clairement perceptible. Vous entendrez tout simplement un bruit de craquement caractéristique.

Outre ces méthodes manuelles, il existe des dispositifs de détection spécialisés. Les commerçants et les banques utilisent souvent des marqueurs spéciaux qui changent de couleur sur un faux billet. D'autres se sont équipés de détecteurs ultraviolets. Si vous suspectez d'avoir un faux billet, la meilleure démarche est de le faire vérifier à la Banque de France.

Cependant, il est important de noter que si le billet est confirmé comme étant faux, la Banque le conservera et ne vous le remplacera pas. La gendarmerie du Lot une dernière recommandation : une attention particulière est recommandée sur les marchés où les commerçants itinérants et les agriculteurs qui vendent leurs produits sont plus susceptibles d'être ciblés. Ils sont généralement moins équipés de dispositifs de vérification des billets.