Combien de patrimoine faut-il pour être dans la moitié riche de la France

Faites-vous partie des 50% les plus riches en France? L'Insee a révélé le patrimoine moyen des Français : il est composé à 62% d'immobilier.

En 2021, la moitié des ménages français se distingue par un patrimoine brut supérieur à 177 200 euros. Cette statistique, issue de l'étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), est en croissance de 6,7% par rapport à 2018, démontrant une évolution significative du patrimoine moyen dans le pays. Cela veut dire que si votre patrimoine est supérieur à 177 200 euros alors vous faites partie de la moitié la plus riche des Français.

L'immobilier représente la majeure partie du patrimoine des Français, constituant 62% du total. La résidence principale est la pierre angulaire de cette richesse immobilière, représentant 83% du patrimoine immobilier total. La propriété immobilière crée un fossé significatif entre propriétaires et locataires, les premiers possédant un patrimoine brut 8,6 fois supérieur à celui des seconds.

Le patrimoine financier vient ensuite, représentant 21% du patrimoine brut. Ici encore, la disparité est notable : les ménages les moins dotés se limitent souvent à des comptes courants et des livrets A, tandis que les plus aisés diversifient leurs actifs financiers. Les 10% les plus pauvres en patrimoine financier possèdent au maximum 400 euros, contre au moins 150 000 euros pour les 10% les plus riches.

Le patrimoine professionnel, qui constitue 11% du patrimoine total, est majoritairement détenu par des individus entre 30 et 59 ans, et joue un rôle crucial dans certaines professions comme l'agriculture ou le commerce. Le reste, soit 6% du patrimoine, se compose de biens résiduels tels que les voitures, l'équipement de la maison, et les bijoux. Ces actifs résiduels représentent une part plus importante du patrimoine des ménages modestes.

Les 5% des ménages les plus aisés possèdent 34% du patrimoine total, et le 1% le plus riche possède 15% du patrimoine total. Cette inégalité se manifeste aussi dans la nature du patrimoine détenu. Le patrimoine professionnel est particulièrement concentré : 95% de celui-ci est détenu par les 5% les plus riches, et 66% par le 1% au sommet de l'échelle économique.

Le patrimoine brut moyen des ménages augmente avec l'âge, atteignant son apogée chez les 50-59 ans avec 401 300 euros en moyenne. Après 60 ans, le patrimoine net moyen est le plus élevé (361 400 euros), mais commence à décroître chez les seniors.

Cette étude de l'Insee souligne l'importance des investissements immobiliers et professionnels dans la constitution de la richesse, tout en mettant en évidence les inégalités entre les différentes couches de la population. En fin de compte, elle fournit un aperçu crucial de l'état de la richesse en France et de ses implications pour la société dans son ensemble.