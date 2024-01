Personne ne le sait : vos tickets-resto vont pouvoir augmenter en 2024, le montant maximum connu

Une bonne nouvelle pour le portefeuille de millions de salariés : le montant versé sur votre carte ticket-restaurant pourra augmenter cette année.

C'est une habitude de paiement pour environ 5 millions de Français. A la caisse du supermarché ou au restaurant, avant de sortir la carte bancaire pour régler la facture, une autre carte est présentée : la carte ticket-restaurant. Qu'on l'utilise encore dans sa version papier, carte ou, désormais, dématérialisée sur smartphone, cette cagnotte permet d'alléger le total à payer de sa poche pour une sélection élargie de produits alimentaires. Tous les mois, des salariés cumulent de l'argent sur cette précieuse carte, versé en partie par leur employeur et complété par une ponction sur le salaire de l'employé.

Bonne nouvelle : en 2024, votre employeur pourrait décider d'augmenter sa participation aux tickets-resto, sans que cela ne lui coûte trop cher. Jusqu'alors, il pouvait verser jusqu'à 6,91€ par ticket et par salarié sans payer de charges. Au-delà, des cotisations sociales devaient être versées. Depuis le 1er janvier, ce plafond est passé à 7,18€. Ainsi, cette hausse de 27 centimes ne lui coûterait que 5,40€ de plus par mois par employé pour 20 tickets-resto. A l'année, cela représente moins de 65€ par personne et par an.

Si la participation de votre employeur est en-deçà de ce plafond, toute augmentation ne lui coûtera pas plus cher que l'argent qui vous sera directement versé. Un patron décidant de rehausser sa part de 5 à 6€ par employé ne lui coûtera vraiment qu'un euro en plus par ticket et par salarié.

Attention cependant : l'entreprise n'est pas la seule à alimenter cette cagnotte. L'argent cumulé sur la carte ticket-resto doit respecter un certain équilibre : l'employeur ne peut en financer que 50 à 60%. Le reste est à la charge de l'employé. Ainsi, selon la hausse à laquelle il pourrait procéder, vous pourriez également, vous aussi, devoir mettre un peu la main à la poche. Dans les mêmes proportions si le financement est à 50-50, ou moins si la participation de l'entreprise est plus élevée.

A titre d'exemple, un salarié bénéficiant d'un ticket-resto de 8€ (le montant moyen), payé à 50% (4€) par lui et à 50% (4€) par l'employeur pourrait voir son patron l'augmenter à 10€. Soit l'entreprise décide de le faire dans les mêmes proportions (1€ chacun) et le salarié gagnera 20€ de plus par mois, soit l'entreprise décide de prendre cette hausse à sa seule charge, permettant à son employé de gagner jusqu'à 40€ de plus par mois si elle prend 60% de la valeur du ticket à sa charge.

Mais multiplié par le nombre de jours travaillés et le nombre de salariés, pas sûr que les sociétés procèdent à de telles hausses. Des augmentations plus limitées, autour de 50 centimes, sont davantage envisageables.