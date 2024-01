Cette hausse de salaire à ne pas dépasser pour éviter de payer plus d'impôts

Le montant des impôts pourra baisser cette année pour une partie des Français selon les revenus perçus.

C'est l'un des rituels de la nouvelle année. Des millions de salariés vont tenter de négocier une augmentation de salaire à l'occasion des entretiens annuels. Ce rendez-vous entre l'employé et son/ses responsable(s) est l'occasion, tous les ans, de faire le point sur l'année écoulée, les résultats enregistrés, les objectifs des mois à venir et, aussi (surtout ?), de parler rémunération. Bien souvent, les travailleurs arrivent avec la ferme intention de demander une meilleure rémunération. Mais ne pas être trop gourmand peut s'avérer être avantageux du point de vue des impôts.

En 2024, le niveau de chaque tranche d'imposition a été augmenté de 4,8%, au niveau de l'inflation en 2023. Cependant, la formule de calcul des impôts étant complexe, ce n'est pas parce que la hausse de vos revenus fut, au maximum, de 4,8% que vous allez payer autant ou moins d'impôts.

Au printemps, vous allez déclarer l'ensemble des revenus gagnés en 2023. Si, cette année-là, vos revenus ont augmenté par rapport à 2022, sans dépasser un certain niveau, cela vous permettra de ne pas payer plus d'impôts. Voire d'en payer moins. Les proportions n'étant pas les mêmes en fonction des revenus, Linternaute a calculé la hausse de revenus qu'il ne fallait pas dépasser entre 2022 et 2023 pour ne pas payer plus d'impôts en 2024 :

Ces calculs viennent donc contredire ce qu'avait fièrement annoncé Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie avait déclaré le 12 septembre : "tous ceux dont le salaire a augmenté en 2023 – l'augmentation moyenne est de 5 % – ne payeront pas un euro de plus." Un propos faux, convenu par le ministère qui a évoqué une parole "un peu rapide" auprès de Libération. Si les revenus sont plus élevés que ceux indiqués dans le tableau ci-dessus, le montant de l'impôt sera bien plus important que l'an dernier.

Cependant, il est à noter qu'une baisse du montant versé aux impôts n'est pas toujours une bonne nouvelle. En effet, cela veut dire que votre salaire a peu progressé en un an alors que le coût de la vie a continué de flamber à tous les niveaux. Vos rentrées d'argent stagnent, vos dépenses augmentent… Votre pouvoir d'achat diminue donc. Payer des impôts n'est donc finalement pas une si mauvaise nouvelle que cela, témoignant de votre niveau de vie.