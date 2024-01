Voici comment demander une augmentation de salaire à son patron selon ces experts RH

Vous ne savez pas comment vous y prendre pour avoir une meilleure rémunération ? Plusieurs spécialistes en ressources humaines livrent leurs secrets.

Tous les ans, des millions de travailleurs ont un rendez-vous avec leur supérieur pour faire un point sur l'année écoulée et celle à venir. Il s'agit de l'entretien annuel. Ce tête-à-tête avec son manager (ou en présence d'autres personnes comme les responsables des ressources humaines) permet d'aborder divers sujets du quotidien du salarié dont celui du salaire. En entreprise, la question de la rémunération n'est généralement mise sur la table qu'à ce moment-là. Pour un employé, mieux vaut donc être préparé à aborder le sujet.

Cependant, entre ses aspirations, la réalité de l'entreprise et la marge de manœuvre du supérieur qui décide, l'équation n'est pas toujours facile à résoudre et la finalité est bien souvent déceptive. Alors, comment faire pour parvenir à un accord qui satisfasse toutes les parties ? Linternaute.com a interrogé plusieurs spécialistes des ressources humaines, lesquels livrent leurs conseils pour évoquer sereinement ce point central.

Premièrement, tous sont unanimes : il faut présenter des éléments factuels à son employeur pour pouvoir négocier. C'est la condition essentielle. "Plus on va détailler ce qu'on a fait et ce qu'on va faire, plus ça a de la valeur dans la négociation", introduit Thibaut Vuillon, patron d'Elevo, entreprise de logiciels de management. Ainsi, "parce que j'ai prouvé ça, parce que je porte plus de responsabilités", sont, par exemple, des éléments à mettre en avant selon Clotilde Merillon, DRH chez Tellent, société également éditrice de logiciels de management. Pour Pierre-Gilles Bouquet, fondateur du cabinet de recrutement Voluntae, il ne faut pas hésiter à étayer le propos jusqu'à "argumenter par l'argent qu'on a fait gagner à l'entreprise."

Un autre élément est à mettre dans la balance au moment de la discussion salariale : établir une comparaison entre sa rémunération et celle en vigueur dans le secteur, à poste égal et missions égales. "Dire 'Je trouve que je suis en dessous du marché', ça donne un signal fort" aux yeux de Thibaut Vuillon. "Le manager pourra alors se dire : 'S'il est performant, il va partir car il sait qu'il peut être à ce niveau-là de salaire.'"

Mais parfois, il arrive que la question de la rémunération ne soit même pas débattue et que le montant de l'augmentation (ou un statuquo) soit directement annoncé par le supérieur. Vous êtes déçu ? Pas de panique, vous pouvez malgré tout en discuter. Il faut le faire par étape. "La première chose à dire, c'est merci", rappellent, unanimement les spécialistes RH. Clotilde Merillon propose de poursuivre par : "Mais je ne te cache pas que je suis un peu déçu. J'espérais ça pour telle et telle raison." Également, il ne faut pas hésiter à demander comment cette augmentation a été décidée, explique Thibaut Vuillon. "Ça peut donner des éléments au collaborateur" pour négocier, lors d'un prochain rendez-vous.

Car dans ce cas, tous préconisent (sauf accord immédiat évidemment) de temporiser et de proposer un autre entretien, uniquement dédié à la négociation salariale. Au cours de la discussion, ne pas hésiter à glisser un "Je n'attends pas une réponse tout de suite" ou "J'aimerais qu'on en rediscute". Cela permet de faire comprendre sa volonté de reporter sa décision. De quoi prendre le temps de la réflexion, d'autant qu'une augmentation ne peut pas être décidée uniquement par l'employeur. Le salarié doit toujours donner son accord.