Trop de salariés oublient de demander ces avantages qu'offrent toutes les entreprises : ce sont des vrais plus

Au-delà du salaire, il existe plusieurs avantages oubliés par les travailleurs. Pourtant, ils peuvent avoir un intérêt pour leurs finances.

C'est l'obsession de tout salarié et elle est légitime. La rémunération nette, après impôts, est le principal élément pris en compte par les travailleurs au moment de signer un contrat ou lors d'une négociation salariale. Si c'est évidemment ce qui permet de vivre et payer ses factures, d'autres avantages pouvant influer sur les finances ne sont pas souvent demandés. Ils peuvent pourtant apporter une véritable plus-value.

Si les tickets-resto ou la mutuelle sont du ressort de l'accord d'entreprise, il est possible de négocier des avantages individuels, comme l'ont rappelé plusieurs spécialistes RH interrogés par Linternaute. Solliciter des nouvelles missions ou missions supplémentaires, une réorganisation de son temps de travail ou encore des formations pour évoluer : il s'agit là des trois principaux leviers à activer lors d'une négociation si la rémunération ne convient pas.

Par exemple, passer en 4/5e (travailler 4 jours au lieu de 5) peut être requis contre l'absence d'augmentation sur une période définie. Pour le salarié, la perte d'un jour de rémunération sera peut-être inférieure à la dépense qu'il a ce jour-là, par exemple pour faire garder son enfant. Il serait donc gagnant.

De même, même si cela nécessite une négociation plus ardue, modifier la répartition de ses 35 heures par semaine peut aussi être proposé. Par exemple, vous pouvez demander à travailler de 8h à 19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, au lieu de 18h, afin de prendre votre mercredi après-midi. Là encore, pour les parents, cela a le double avantage de conserver le même niveau de salaire et, par exemple faire dans le même temps des économies de nounou ou crèche.

Egalement, la question du télétravail peut être posée. Même si la marge de manœuvre individuelle est limitée sur ce plan là, Pierre-Gilles Bouquet, fondateur du cabinet de recrutement Voluntae, estime qu'il ne faut pas s'empêcher de demander "tout ce qui permet d'être le plus performant possible." Travailler un jour de plus de chez soi pour éviter deux heures de trajet aller-retour et être plus efficace peut faire partie des requêtes.

Enfin, les salariés oublient aussi trop souvent les droits à la formation dont ils disposent, laquelle peut être financée par l'entreprise. Pour Thibault Vilon, patron d'Elevo, spécialiste dans le management, "ce n'est pas à négliger" car "elles peuvent permettre d'évoluer et sont une compensation claire à une non-augmentation." Ainsi demander à développer une compétence technique, à apprendre à manager, ou encore à se reconvertir pour travailler sur un autre poste sont autant des futures armes de négociation pour justifier une augmentation et/ou promotion.