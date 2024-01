Ces qualités plaisent le plus aux patrons mais elles sont de plus en plus rares

Les recruteurs ne regardent pas que les compétences techniques des candidats. D'autres aspects sont de plus en plus pris en compte.

Sur le marché du travail, le rapport de force entre les employeurs et les employés se modifie. Désormais, les entreprises sont de plus en plus contraintes de courber (un peu) l'échine devant les changements de règles imposés par les travailleurs. Confort du travail et rapport salaire-horaires sont les principaux points négociés. Si les compétences techniques du candidat correspondent, les recruteurs cèdent.

Pourtant au-delà du CV, les patrons se focalisent de plus en plus sur le savoir-vivre et savoir-être des salariés. L'humain joue un rôle désormais majeur dans la prise de décision des responsables de recrutement. Une enquête réalisée par la Dares démontre même que la question salariale arrive après le relationnel. Quitte même à embaucher quelqu'un qui ne coche pas tous les critères techniques recherchés. "Il y a des gens qui ne sont pas les plus performants mais qui mettent du liant dans l'entreprise", explique Pierre-Gilles Bouquet, du cabinet de recrutement Voluntae. Pour lui, ces compétences qui contribuent à la bonne ambiance au travail sont "essentielles", bien que très diverses.

Les employeurs regardent également de près l'implication de leurs salariés dans l'entreprise. Des attentes qui s'écartent de la nouvelle relation entre les travailleurs et leur employeur. 48% estiment tirer moins de bénéfices à travailler qu'à ne pas le faire et 61% préfèrent gagner moins d'argent pour avoir plus de temps libre, selon une étude de l'Ifop. Pourtant, l'engagement est bien une qualité recherchée. "J'aime bien quand les gens sont force de proposition pour améliorer les difficultés de l'entreprise", ajoute Pierre-Gilles Bouquet.

Par ailleurs, alors que les changements d'entreprises sont de plus en plus fréquents chez les salariés, notamment pour obtenir une évolution salariale plus importante, la fidélité est recherchée par les patrons. "Ce qui est positif, c'est un salarié qui se projette dans l'avenir", reconnaît Thibault Vilon, PDG d'Elevo, un ensemble de logiciels RH. Au-delà du travail, ce sont donc des salariés capables de créer un véritable cadre de vie autour de l'entreprise qui sont recherchés. Pierre-Gilles Bouquet le résume ainsi : "améliorer son développement avec celui de l'entreprise."