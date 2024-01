Toutes les cigarettes coûtent moins cher dans ce département

Le prix des cigarettes a augmenté partout en France, mais les tarifs sont moins élevés dans un département.

Pour les fumeurs, c'est un idylle. Pas autant qu'avec l'Espagne ou l'Andorre, certes, mais tout de même. En France, fumer devient un vrai luxe. Le prix des paquets de cigarettes ne cesse d'augmenter et a encore grimpé le 1er janvier. En moyenne, il faut débourser entre 11,50€ et 12,50€ -selon les marques- pour mettre dans sa poche une vingtaine de cigarettes. Soit 60 centimes l'unité, deux fois plus qu'il y a dix ans.

Toute la France a eu droit à cette hausse spectaculaire, issue de la politique de santé publique menée pour endiguer le tabagisme et ses conséquences médicales. L'augmentation a même été plus importante dans un département car les prix pratiqués étaient bien inférieurs à la moyenne nationale.

Depuis plus de 200 ans, le tabac peut être acheté à moindres frais en Corse. Sur l'île, les habitants sont en effet moins taxés que sur le continent, fruit d'une décision prise par Napoléon Bonaparte en 1811. Depuis tout ce temps, le montant prélevé par l'Etat sur chaque paquet était 25% moins élevé. Mais l'avantage est en train de partir en fumée.

En 2020, l'Etat a lancé un rattrapage fiscal, petit à petit, en faisant augmenter au fil des ans le montant des taxes qu'il récupère. Ainsi, en 2022, le prix du paquet en Corse devait être égal au moins à 80% du prix pratiqué en métropole, puis à 85% en 2023 et à 90% depuis le 1er janvier 2024, avant de passer à 95% en 2025. Après cette date, les buralistes insulaires pourront toujours continuer de vendre les cigarettes 5% moins cher qu'en métropole, mais pas plus bas.

Ainsi, actuellement, un paquet qui coûte 11,50€ sur le continent (Lucky Strike Gold ou Vogue L'Optimum Gold par exemple) est affiché à 10,40 euros en Corse, tandis qu'un paquet vendu 12,50€ à Paris (Marlboro rouge par exemple) ne l'est qu'à 11,40€ à Bastia. En moyenne, il faut compter entre 1€ et 1,50€ d'écart par paquet, soit une dizaine d'euros par cartouche. Auparavant, l'écart était autour de 2 euros. En 2025, il ne sera plus que de 70 centimes pour un paquet qui sera vendu 13 euros dans les autres départements.

Cette décision d'appliquer quasiment le même tarif pour la vente de tabac en Corse qu'ailleurs en France est liée à deux paramètres, au-delà de l'aspect égalitaire qui régit le pays. Un premier, de santé : selon une enquête de Santé publique France, la Corse enregistre un nombre de cancers du poumon supérieur de 31% par rapport à la moyenne nationale. Taper sur l'une des causes de cette maladie a donc été décidé. Le deuxième paramètre est financier : selon la Cour des comptes, l'Etat perdait 26 millions d'euros de recettes chaque année en n'appliquant pas la même fiscalité sur l'île que de l'autre côté de la Méditerranée.