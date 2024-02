Les prix de l'électricité flambent dès ce 1er février, une offre à -20% disponible sur le web

La hausse des prix de l'électricité est effective ce 1er février 2024. Mais il est possible de faire des économies en faisant jouer la concurrence !

La hausse des tarifs de l'électricité est effective depuis le 1er février 2024. Comme annoncée par le gouvernement, le tarif réglementé des prix de l'électricité va augmenter de 8,6% en moyenne, avec des disparités selon les abonnements puisque les clients de l'offre heures pleines/heures creuses vont voir les tarifs augmenter de 9,8%. Pour limiter cette flambée des prix, le consommateur pourra comparer à nouveau les offres des différents opérateurs.

Dans la foulée de cette augmentation, il est ainsi déjà possible de profiter d'opérations de promotion sur les prix de l'électricité. La concurrence devrait être rude ces prochains mois entre les acteurs de l'énergie

