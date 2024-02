Ces deux assurances offrent le taxi à leurs clients mais trop peu l'utilisent

De nombreux Français peuvent prendre gratuitement le taxi grâce à leur assurance mais ne le font pas.

"Juste un verre et après j'arrête, je conduis." Cette phrase, qui ne l'a jamais prononcée sans tenir parole ? Il arrive souvent qu'un apéritif, un repas ou une soirée déborde plus que prévu. Vous vous y êtes rendu avec votre voiture et vous ne savez pas comment rentrer, de peur de conduire ? Une solution gratuite et sécurisée existe grâce à une option chez deux assureurs, permettant de retourner à son domicile en toute sérénité, sans prendre le moindre risque sur la route.

La garantie "Joker" offre la possibilité de faire appel à un taxi une ou plusieurs fois par an lorsque le conducteur est dans l'incapacité de ramener son véhicule. Si, naturellement, le dispositif est intéressant pour prévenir tout accident lié à l'alcool (ou drogue), cela peut également être par exemple activé en cas d'un souci physique ou médical rendant impossible ou dangereuse la conduite. La perte des lentilles ou lunettes de vue sont également citées en exemples.

Cette solution de rapatriement chez soi est proposée par deux grosses compagnies d'assurance : Axa et le Crédit mutuel. Mais attention, cela n'est pas compris dans l'assurance habitation mais dans l'assurance auto à laquelle vous avez souscrit pour votre véhicule. Si au Crédit Mutuel, tout assuré auto peut bénéficier du "Taxi Joker", chez Axa, seuls les jeunes jusqu'à 25 ans (ou 30 ans dans certains cas) ayant une assurance auto peuvent utiliser cette solution.

L'avantage du dispositif est qu'il ne repose que sur du déclaratif. "Si je ne suis pas en capacité de rentrer, j'actionne cette garantie", sans avoir à se justifier, explique-t-on chez Axa, car "l'enjeu est de permettre aux jeunes de rentrer de la manière la plus sécurisée possible." Mais pas depuis n'importe où : il faut être au maximum à 50km de son domicile et être venu sur le lieu avec sa voiture personnelle. En effet, "dans ce service, il y a la récupération du véhicule qui est comprise", ajoute l'assureur.

Chez Axa, un coup de téléphone à Axa Assistance permet de déclencher l'envoi d'un taxi. L'opération peut être répétée cinq fois par an, sans débourser un centime. La course est réglée par l'assureur. Les clients du Crédit Mutuel doivent pour leur part solliciter Mondial Assistance, mais seulement une fois chaque année. Et le prix de la course ne doit pas dépasser les 100€. Sinon, le dépassement est à leurs frais.

Selon les dernières données définitives de la sécurité routière (2022), 27% des conducteurs contrôlés lors d'accidents mortels avaient entre 18 et 24 ans. Cette tranche d'âge est également la plus représentée dans les données sur les blessés lors d'accidents routiers. Pourtant, peu de monde semble utiliser la garantie Joker. "Toutes les personnes ne veulent pas déclarer à leur assureur qu'ils ont consommé de l'alcool", expliquait Olivier Moustacakis, co-fondateur d'Assurland, au Midi Libre.