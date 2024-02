Le montant de votre retraite va encore changer, ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle

De nombreux retraités devraient voir le montant de leur pension varier, à la baisse ou à la hausse.

Décidément, difficile pour les retraités d'y voir clair sur leur pension. Alors qu'il n'est déjà pas facile de remplir le dossier pour en bénéficier, ce n'est pas plus évident de suivre les fluctuations de rémunération au fil des mois. Pension de base, pension complémentaire, bonus, décote, impôts… Autant d'éléments qui évoluent très régulièrement et qui ne facilitent pas la mise en place d'un budget fixe chez les anciens travailleurs.

Après la hausse de la retraite Agirc-Arrco en novembre, celle de la retraite de base en janvier et un ajustement du taux de prélèvement à la source en février, c'est un nouveau paramètre qui va bouger. Le prochain versement de la pension va donc varier par rapport au précédent pour des milliers de retraités.

Cela concerne ceux affiliés à l'organisme de retraite complémentaire Agirc-Arrco (plus de 13 millions de personnes au total). Le versement qui arrivera le vendredi 1er mars 2024 pourra être à la baisse ou à la hausse chez certains. Ne soyez donc pas surpris du changement. Par ailleurs, chez de nombreux retraités, rien ne devrait bouger.

La raison de ces possibles variations résident dans l'ajustement annuel d'une taxe sur les revenus : la Contribution sociale généralisée (CSG). Cet impôt est prélevé directement sur le montant brut de votre retraite et est plus ou moins important en fonction de l'ensemble de vos revenus déclarés au fisc (retraites et autres revenus donc).

En début d'année, le fisc a transmis à l'Agirc-Arrco les taux à appliquer à chaque retraité en fonction de la dernière déclaration de revenus. Ce nouveau taux entre en vigueur sur le versement de mars.

Si les revenus perçus en 2022 (déclaration de 2023) ont été inférieurs à ceux de 2021, votre pension de retraite pourrait augmenter : le taux de CSG appliqué sur votre rémunération brute pourrait être moins élevé et, donc, la pension nette perçue plus importante. Ce à quoi il faudra ajouter un remboursement sur le trop-versé en janvier et février au fisc. A l'inverse, si vos revenus entre 2021 et 2022 ont augmenté, vous pourriez payer plus de CSG, ainsi qu'un rattrapage sur les deux premiers mois de l'année, donc votre retraite diminuera.

Cela ne reste que du conditionnel car il n'existe que quatre taux de CSG, lesquels correspondent chacun à une tranche de revenus. Ainsi, si vos revenus ont varié à la hausse ou à la baisse mais qu'ils restent dans la même tranche, votre taux restera le même le montant de votre pension complémentaire ne changera pas.