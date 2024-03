Dans ce métier, les salaires augmentent de 200 euros net par mois avec une prime de 2000 euros

Une belle revalorisation salariale arrive pour certains fonctionnaires, bien au-delà de l'inflation.

La hausse des salaires est le nerf de la guerre entre salariés et employeurs. Après les annonces de l'envolée des factures d'énergie, l'inquiétude des Français sur leur capacité à pouvoir avoir assez d'argent pour vivre dignement grandit. La moyenne des revalorisations des rémunérations devrait se situer autour de 4% quand les prix du quotidien ont augmenté de plus de 5% depuis un an.

Pour de nombreux salariés, ce niveau ne sera pas atteint. Pour d'autres, il sera largement dépassé. Si, principalement, cela concernera certains métiers nichés du privé, des employés du service public vont également bénéficier d'une très belle augmentation de salaire en 2024 : +10% de hausse d'ici quelques semaines.

Les infirmières et infirmiers scolaires ont en effet obtenu d'être mieux payés. Si leur salaire avait augmenté en janvier avec la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, ces professionnels réclamaient de meilleures conditions salariales.

Ils ont été entendus puisqu'à compter du mois de mai, leur salaire net augmentera de 200€. Une aubaine pour ces agents publics qui commençaient leur carrière à 1500€ et n'arrivaient à 2000€ net par mois qu'au bout de 10 ans d'ancienneté. L'entrée dans le métier se fera donc désormais à 1700€ net par mois.

Ce n'est pas tout. La fiche de paie va également grossir grâce au versement d'une prime exceptionnelle pour tous les infirmières et infirmiers scolaires : 800€ seront octroyés, également en mai, à ces membres essentiels des établissements scolaires. Par ailleurs, en plus de la hausse de salaire et de la prime, une autre prime de 1250€ sera versée aux infirmiers et infirmières qui coordonnent la lutte contre le harcèlement scolaire.

Une "reconnaissance" pour le métier soulignée par le syndicat SNIES-UNSA, satisfait que "les efforts que nous déployons sans relâche" soient "validés". Cependant, le métier peine à attirer. Selon l'autre syndicat SNICS-FSU, il manque 15 000 professionnels dans ce milieu-là en France. Seules 7 700 personnes pratiquent le métier tandis que 12 millions d'élèves sont scolarisés à travers le pays. Depuis 2022, il n'y a plus autant de candidats que de postes offerts par les concours pour devenir infirmier scolaire et les entrées dans la profession sont moins nombreuses que les départs annuels.