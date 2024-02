Vous allez pouvoir vendre votre logement 10% plus cher grâce à ce nouveau règlement

Un document administratif va être modifié et permettra à de nombreux propriétaires de vendre leur bien plus cher que prévu.

C'est une nouvelle inattendue, inespérée même pour les propriétaires. Alors que depuis de nombreux mois, le marché immobilier affiche une baisse des prix sur la plupart des maisons et appartements à la vente, la tendance pourrait s'inverser pour nombre d'entre eux. D'ici quelques semaines, la valeur de milliers de biens va pouvoir augmenter grâce à un nouveau règlement.

Lorsqu'on cherche à vendre sa résidence, le prix est déterminé en fonction de plusieurs facteurs : la localisation, la superficie, la présence ou non d'un extérieur et/ou garage, l'état de l'habitation avec la nécessité ou non de faire des travaux ainsi que son isolation. Ce dernier point est devenu central dans la négociation devant l'envolée des prix de l'énergie. Habiter un logement qui consomme peu de chauffage est très recherché par les acheteurs.

Pour connaître le niveau de consommation énergétique de son habitation, tout propriétaire est obligé de faire appel à un professionnel pour qu'il réalise un diagnostic appelé DPE (Diagnostic de performance énergétique). Ce document, obligatoire pour toute vente, était largement remis en cause en raison d'un manque de fiabilité. Certaines formules de calcul n'étaient pas adaptées et dévaluaient les biens avec une petite surface. Mais les règles vont changer et de nouvelles formules vont être mises en place.

Une partie de ces logements classés G et F (les deux lettres qui classent les habitations dans les plus énergivores) va être reclassée grâce à la future méthode et passer en lettre E, voire D. Ce changement technique va satisfaire les propriétaires : avec cette nouvelle classification, la valeur de leur bien ne subira plus une décote de 15 à 20% mais seulement de 5 à 10% par rapport à un bien à l'isolation standard, selon une étude des Notaires de France.

140 000 habitations de 40m² maximum sont concernées par ce changement de méthode de calcul. Dans le détail, il s'agit de 60 000 logements classés F et 80 000 logements classés G actuellement. A partir du 1er juillet, lorsque la nouvelle formule sera officiellement en vigueur, ces biens ne seront plus considérés comme des passoires thermiques.

A titre d'exemple, un appartement de 40m² en Nouvelle-Aquitaine, qui vaut 100 000€ s'il est isolé correctement, ne pouvait se vendre que 78 ou 80 000€ s'il était classé F ou G (22% de décote). En étant classé E, son propriétaire pourra espérer en tirer 93 000€ (7% de décote).

Une simulateur a déjà été mis en ligne pour savoir si, d'ici le début de l'été, la classification énergétique de votre bien va changer. Il suffit de se munir de son dernier DPE et de cliquer ici.