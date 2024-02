Ces supermarchés cassent les prix sur tous ces produits pendant quelques jours : après, ce sera interdit

Ce sont les derniers jours pour profiter de promotions exceptionnelles sur de nombreux produits.

Les trois tubes de dentifrices à moitié prix, 70% de réduction sur un adoucissant et un produit ménager, -80% sur les packs de 108 couches ! Oui, ce sont bien des promotions qui sont en cours. Et mieux vaut saisir l'occasion car celles-ci ne se représenteront plus jamais... Carrefour, Leclerc ou encore Lidl ont lancé ces derniers jours des super promos et cassent les prix sur des centaines de leurs références pour la dernière fois. A l'avenir, ces produits ne pourront plus être autant bradés à cause d'une nouvelle règle.

A partir du 1er mars, les supermarchés auront interdiction d'effectuer certaines réductions avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi encadrant plus strictement la pratique. La loi Decrozaille, qui sera applicable le mois prochain, va réglementer la baisse de plusieurs prix. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le portefeuille du consommateur.

Le texte prévoit en effet de limiter à 34% les réductions qui pourront être appliquées sur les produits non-alimentaires. Ainsi, tout ce qui concerne l'hygiène, l'entretien de la maison ou encore la parfumerie ne bénéficiera plus d'importantes ristournes. Un coup dur pour les ménages, nombreux attendant ce type d'offres pour faire leurs achats.

Un encadrement qui vient s'ajouter à celui déjà en vigueur sur les produits alimentaires. Les pâtes, le riz, la viande, le poisson, les fruits, les légumes ou encore les œufs et produits laitiers ne peuvent déjà pas être vendus avec une promotion de plus de 34%. Fini donc d'espérer de gros rabais sur son ticket de caisse !

Si cette nouvelle loi va faire grimper le prix moyen au moment du passage en caisse, il vise surtout à mieux rémunérer les fabricants des produits -au même titre que les producteurs de denrées alimentaires-.

Lorsque des promotions sont appliquées, cela est effectivement le fruit d'une négociation entre le fabricant et le supermarché, souvent à l'avantage du supermarché. En effet, ce dernier a le poids pour inciter l'industriel à lui vendre moins cher son produit et continuer de le mettre en avant en rayon, d'autant plus en réduction. Ainsi, la promo s'applique car le distributeur a acheté moins cher le produit et n'a (presque) pas rogné sur ses marges.

Désormais, la marge de négociation sera moindre pour Leclerc, Casino ou encore Intermarché. Si ce dispositif est censé permettre depuis 2019 une meilleure rétribution des agriculteurs -encore jamais prouvée par les chiffres-, il offrira, avec ces nouvelles règles, une rémunération plus fixe aux géants du non-alimentaire. "Ce n'est adapté ni aux acteurs ni au moment. On ne parle pas de protéger des petites PME mais de favoriser des multinationales", fustigeait Philippe Moati, professeur d'économie à l'université Paris Cité et spécialiste de la grande distribution, auprès du Pèlerin.