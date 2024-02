C'est le montant maximal pour louer son appartement pendant les JO, beaucoup l'ont déjà dépassé sans penser à cette mauvaise surprise

Pendant les JO, l'appétit financier de certains propriétaires pourrait entraîner d'importantes dépenses fiscales.

Les Jeux olympiques ont entraîné une véritable folie dans la location de logements à Paris, en Île-de-France et dans les diverses villes qui accueillent la plus grande compétition sportive du monde. Des propriétaires n'hésitent pas à profiter de cet évènement planétaire pour faire flamber les factures et s'assurer de confortables revenus. Non sans susciter de vives critiques tant la question du logement est inflammable en France avec les difficultés à se loger qu'éprouvent de nombreuses personnes.

Comme la loi n'encadre pas les prix, chacun est libre de fixer le montant de son choix. Une véritable poule aux œufs d'or qui nécessite toutefois une bonne connaissance des règles d'imposition. Soyons clairs d'emblée : avec une bon accompagnement sur le sujet, il est facilement possible de limiter voire d'éviter de payer des impôts sur les recettes perçues. Une opportunité 100% légale qui nécessite l'aide d'un comptable.

Cependant, cela ne veut pas dire que l'on peut s'attendre à gagner de cents et des milles sans rien verser à l'Etat. Être trop gourmand pourra entraîner un versement supplémentaire à l'Urssaf. Ainsi, une règle est à respecter scrupuleusement pour ne pas faire augmenter mécaniquement sa facture d'impôts : si vos recettes des locations sont supérieures à 23 000€, elles ne doivent pas être plus importantes que les autres revenus (salaires etc…) que vous avez perçus au cours de l'année.

Prenons deux exemples pour bien comprendre. Vous avez perçu 25 000 euros de revenus locatifs sur un an : si vous gagnez grâce à votre travail plus de 25 000€ annuels net avant impôts, vous ne paierez pas de cotisations à l'Urssaf sur vos recettes de locations ; si vous avez gagné moins de 25 000 euros par le biais de votre emploi, vous devrez verser de l'argent à l'Urssaf. Le montant est, au minimum, de 1145 euros, mais grimpe très vite.

Ainsi, si vous souhaitez mettre votre logement en location pendant les JO, une formule est à appliquer pour calculer au plus juste les revenus qui vous permettront de gagner un peu d'argent sans verser de cotisation à l'Urssaf. Il s'agit du montant total des revenus annuels avant impôts divisé par le nombre de nuits que vous souhaitez mettre en location. Vous obtenez par ce calcul le montant maximum de la nuit.

Par exemple, si vous gagnez 25 000 euros annuels net avant impôts et que vous souhaitez louer pendant un mois pour les JO et Jeux paralympiques, il ne faut pas dépasser 892 euros la nuit (25 000/28). Or, certains dépassent déjà allégrement ce tarif. Une petite recherche sur un célèbre site de location entre particuliers nous a permis de dénicher des appartements parisiens à des tarifs bien supérieurs, le plus souvent situés dans des quartiers prisés, touristiques et proches des sites olympiques comme les Invalides ou le Champ de Mars. Mais tous n'ont peut-être pas pensé à calculer leurs revenus afin d'éviter de payer l'Urssaf qui pourrait arriver comme la mauvaise surprise post-JO au moment de la déclaration d'impôts.

Petite subtilité, si votre déclaration d'impôts est commune avec votre partenaire, cela permet d'augmenter le plafond. Le montant total de vos revenus annuels peut être estimé à l'aide de votre dernière déclaration d'impôts (lire la ligne "Salaires, pensions, rentes nets) ou depuis le site impots.gouv.fr. Dans la rubrique "Prélèvement à la source", puis "Consulter l'historique de tous vos prélèvements", vous pouvez additionner toutes les bases imposables qui s'affichent. Les loyers perçus en 2024 seront à déclarer aux impôts au printemps 2025.