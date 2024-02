Tous ces salariés risquent de perdre 145 euros dans quelques jours : évitez-le avec cette simple vérification

Mieux vaut prendre quelques minutes pour s'assurer qu'une petite cagnotte ne va pas vous filer entre les doigts.

C'est une opération dont tout le monde n'est pas avisé. Et pourtant, mieux vaut la connaître pour éviter de se retrouver floué. Alors que la fin du mois de février approche, une vérification doit être impérativement faite par des milliers de salariés. Ces derniers pourraient perdre en moyenne 145 euros d'ici quelques jours sans s'en rendre compte s'ils ne la font pas, ce qui pourrait faire grincer des dents compte-tenu du pouvoir d'achat en berne des Français.

Cette démarche concerne tous les détenteurs d'une carte ticket-restaurant. Tous les mois, ce moyen de paiement est alimenté, pour partie, par l'employeur et, pour autre partie, par l'employé. Cependant, les sommes cumulées doivent être dépensées dans un délai imparti. Et s'il reste de l'argent une fois la date limite passée, il y a de grandes chances de le perdre. Attention donc, car cette échéance approche à grands pas !

En effet, à partir du 1er mars 2024, le règlement prévoit qu'il n'est plus possible d'utiliser la cagnotte cumulée en 2023. Cependant, Endered, Sodexo et Swile -les trois plateformes qui émettent les cartes tickets-resto- permettent à leurs utilisateurs de reporter leur reste d'une année sur l'autre et, donc, d'éviter de perdre de l'argent.

En moyenne, ce sont 145 euros qui traînent toujours sur le compte et qui sont ou pourraient être perdus. Une somme non-négligeable quand on sait que ce moyen de paiement peut être utilisé tant pour des achats chez des restaurateurs que directement dans les supermarchés pour toute sorte de courses, dans la limite de 25 euros par jour.

Pour ne pas perdre cet argent, deux solutions existent : la première -la plus simple-, c'est que votre employeur a automatiquement fait le choix de reporter votre cagnotte d'une année sur l'autre. Ainsi, vous n'avez rien à faire. Vérifiez auprès de votre employeur si vous avez un doute. La seconde solution consiste ainsi à faire vous-même les démarches auprès de la plateforme pour continuer de bénéficier de cet argent.

Pour en avoir le cœur net et ne pas perdre une éventuelle coquette somme, il suffit de se connecter sur votre compte (Endered, Sodexo ou Swile donc). Sur la page d'accueil sera inscrit le solde qu'il reste à votre disposition. Là, soit la plateforme indiquera que le transfert sera automatique – "Votre solde 2023 sera transféré vers votre solde 2024 avant le 31/03/2024" affiche Endered-, soit il vous sera proposé de le transférer en quelques clics. Mieux vaut donc prendre quelques minutes pour ne pas amaigrir un peu plus son portefeuille...