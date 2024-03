Ces trois fournisseurs d'électricité sont à éviter : des pièges se cachent derrière les offres alléchantes

De nombreux clients sont en litige avec ces opérateurs finalement pas si attractifs...

Inéluctablement, la facture augmente. Et il n'est pas prévu que cela s'arrête dans les mois à venir. L'électricité coûte de plus en plus cher aux Français et cette dépense représente un poids considérable dans le budget des ménages. Au global, les charges afférentes au logement (loyer/crédit, énergie, impôts) représentent environ 15% des paiements mensuels. Alors, pour faire baisser la note, surtout de l'électricité, de nombreuses options existent. Mais gare à ne pas se faire avoir.

Si la plupart des Français a un abonnement d'électricité auprès d'un fournisseur historique (Engie ou EDF), des offres alternatives, souvent alléchantes par leurs prix, sont également proposées. Le calcul du tarif de l'électricité étant différent, ces sociétés n'hésitent pas à appâter les foyers en mettant en avant des contrats permettant de réaliser de belles économies. Du moins, pendant quelques mois seulement. Car après, de nombreux clients ont déchanté, contraints de passer à la caisse lors des réceptions de factures de régularisation vertigineuses.

Trois fournisseurs sont pointés du doigt par la Commission de régulation de l'énergie, l'organisme qui régente le marché de l'électricité et du gaz en France. Dans une interview donnée à La Tribune dimanche, sa présidente, Emmanuelle Wargon, a indiqué que les sociétés Elmy, Ohm Energie et Mint étaient celles avec lesquelles le plus de litiges étaient en cours, en raison de pratiques commerciales pour le moins douteuses.

Contrairement à EDF et Engie, les prix fixés par ces opérateurs sont libres. Ils peuvent être moins élevés que ceux de ses principaux concurrents, bloqués sur une certaine période… mais aussi s'envoler sans recours possible. Ainsi, de nombreux clients ont vu, en quelques mois, leurs mensualités augmenter de 50%, voire même doubler, quand la hausse du tarif encadré appliqué par EDF et Engie a augmenté dans des proportions moins importantes.

Une autre pratique de ces trois fournisseurs consistait à dégager encore plus de marge sur le dos de leurs clients : au printemps 2021, tous trois avaient attiré de nombreux ménages avec des offres "choc". Comme leur nombre de clients était élevé, Elmy, Ohm Energie et Mint ont pu acheter l'électricité à bas coût au cours de l'été, comme le prévoient les règles de vente. Puis, à l'automne, les clients ont été priés de changer d'opérateur.

Conséquence : comme ils avaient moins de clients et du stock d'électricité, les opérateurs ont pu revendre le trop-plein à un prix plus cher. Une action qui pourrait entraîner une lourde amende… Mais pas d'interdiction de poursuivre l'activité de vente d'électricité. Reste aux ménages à ne pas se (re ?)faire berner.