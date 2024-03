Les cartes bancaires de ces deux banques ont été bloquées : impossible de payer pour 8 millions de personnes

Impossible, pendant plusieurs heures cette semaine, de payer ou de retirer de l'argent pour des millions de Français.

C'est l'une des frayeurs au moment de réaliser un achat par carte bancaire : "Paiement refusé". Ce message, des millions de Français l'ont vu apparaître sur un terminal de paiement mardi 5 mars 2024. Premier réflexe chez chacun : vérifier l'approvisionnement de son compte et, surtout, les plafonds autorisés. Mais même sans que ces derniers ne soient atteints, impossible de régler la note dans aucune boutique, ni même de retirer de l'argent dans un distributeur. Un bug du terminal ? De votre carte bancaire ? Que vous soyez commerçant ou client, inutile d'aller vous plaindre auprès de votre banque.

Celle-ci n'est autre que la BNP Paribas. Ses 7 millions de clients n'ont pas pu utiliser leur moyen de paiement durant plusieurs heures, qu'importe leur carte et l'état de leurs finances. La banque a apporté des explications sur l'impossibilité de payer. Un couac intervenu entre 10h15 et 13 heures et dû à "un incident technique", lequel a "interrompu les services de paiement et retrait par carte bancaire." Aucune autre précision sur la source du problème n'a été apportée par la banque.

Les clients de la BNP n'ont pas été les seuls touchés par la panne. Ceux de sa filiale Hello Bank ont aussi été concernés par le problème. 800 000 personnes supplémentaires n'ont donc pas pu régler leurs achats durant plusieurs heures, même si "toutes les opérations ne sont pas concernées, c'est aléatoire", a précisé le groupe à TF1 Info.

Par ailleurs, l'accès aux services numériques bancaires a été perturbé. S'il était possible de se connecter sur son espace client, toutes les fonctionnalités n'étaient pas accessibles, notamment celle concernant sa (ses) carte(s) bancaire(s). Finalement, tout est revenu à la normale en début d'après-midi et l'ensemble des services sont à nouveau fonctionnels : vous pouvez réutiliser normalement votre carte bancaire.

En octobre dernier, un incident similaire avait eu lieu. Celui-ci n'affectait pas une banque en particulier mais rendait impossible le paiement auprès de plusieurs enseignes. Le bug provenait d'un problème technique affectant un "fournisseur de solutions monétiques", autrement dit une entreprise qui fournit les caisses enregistreuses, terminaux de paiement et autres bornes de commande aux magasins.