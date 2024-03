Sans rien faire, 5 millions de travailleurs vont gagner plus d'argent dans quelques jours

Le complément de salaire perçu automatiquement par de nombreux salariés et fonctionnaires est en hausse.

Un petit coup de pouce financier, peut-être oublié par certains, arrive dans quelques jours pour des millions de travailleurs. Récemment, vous avez peut-être pesté contre votre employeur, faute d'augmentation de salaire ou en raison d'une revalorisation jugée insuffisante. A défaut de votre salaire, c'est un autre revenu qui va être augmenté automatiquement si vous le percevez. Et le virement va arriver incessamment sous peu sur les comptes bancaires des travailleurs.

Tous les mois, 4 848 960 personnes perçoivent un complément de salaire, versé par la Caisse des allocations familiales : il s'agit de la prime d'activité. Selon les données de la CAF, le montant est, en moyenne, de 180 euros. Tout le monde ne peut pas prétendre à cette aide, mais un employé sur six la touche. Pour de nombreux foyers, il s'agit d'un véritable plus pour boucler le budget.

D'ici quelques jours, la somme perçue sera plus importante. En effet, à l'image d'autres prestations sociales, la prime d'activité va être augmentée de 4,6% à partir du 1er avril prochain. Ainsi, cela devrait faire passer le montant moyen autour des 190 euros, soit 10 euros de plus par an (120 euros sur l'année).

Cette somme peut être bien plus importante puisque la prime varie selon la composition du foyer et ses ressources. Ainsi, pour un couple avec enfant dont un seul parent travaille et gagne 1400 euros par mois, la prime s'élève à 700 euros et passera donc à 732 euros.

L'octroi de cette aide n'est toutefois pas automatique. Tous les trois mois, il est obligatoire de se connecter sur son compte en ligne de la Caf et déclarer ses revenus des trois derniers mois, sans quoi, la prime n'est pas versée. Le montant de la prestation varie ainsi si les revenus ont fluctué, par exemple si le 13e mois a été versé en une seule fois.

Par ailleurs, si depuis votre dernière déclaration, votre salaire a augmenté, votre prime d'activité pourrait stagner (comme son mode de calcul est réévalué à la hausse), ou diminuer.

A l'avenir, ces démarches pourraient être supprimées si la promesse de la "solidarité à la source" venait à être mise en place. Ce dispositif permettrait aux ménages de recevoir directement les aides auxquelles ils peuvent prétendre grâce à la transmission de leurs revenus aux organismes de prestations sociales. Aujourd'hui, environ une personne sur trois qui est éligible à la prime d'activité ne la perçoit pas car elle n'en a pas fait la demande.