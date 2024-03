Les virements bancaires bloqués pendant plusieurs jours dans toutes les banques

Les clients vont devoir anticiper s'ils souhaitent envoyer de l'argent dans quelques jours.

C'est une période qu'il vaut mieux marquer dans son calendrier. Dans quelques jours, la plupart des virements bancaires va être bloquée, pour une durée de quatre jours. Si vous attendez un versement ou si vous devez envoyer de l'argent, mieux vaut donc anticiper et le faire à l'avance ou prévenir que la somme arrivera avec un léger décalage. Personne, ou presque, ne pourra échapper à ce blocage.

Ce n'est pas une nouveauté, loin de là, mais le grand public l'ignore souvent : il n'est pas toujours possible qu'un virement arrive auprès de son destinataire dans les 24 heures habituelles. Chaque année, le système qui permet de gérer les transferts d'argent est fermé durant quelques jours, toujours aux mêmes dates. Et tous les pays ayant l'Euro sont concernés puisqu'il s'agit d'un système commun aux 20 états de la monnaie commune.

Si cela ne se produit en principe qu'un jour de temps à autre -jour de l'An, Fête du Travail et Noël-, la période de Pâques est la principale concernée, où l'impossibilité de faire des virements est la plus longue. Cette année, du vendredi 29 mars au lundi 1er avril 2024 inclus, aucun transfert entre deux banques ne pourra être effectué. L'argent n'arrivera sur les comptes qu'à partir du mardi 2 avril. Plus exactement, ce sont tous les virements effectués à partir du jeudi 28 mars après 16h30 qui ne parviendront que la semaine suivante, détaille la Banque de France.

Cela vous concerne si vous effectuez un virement vers un établissement autre que le vôtre, par exemple depuis votre compte BNP vers un compte CIC, Banque Populaire, Société générale ou autre. En revanche, tout virement entre deux comptes d'une même banque pourra être reçu dans les délais habituels. Ainsi, renflouer son compte courant grâce à un versement depuis son livret A sera tout à fait possible, tout comme verser de l'argent à une personne du même réseau bancaire.

Si vous êtes véritablement pressés par le temps, vous pouvez toujours avoir recours aux virements instantanées. Ceux-ci fonctionneront durant toute la période, même le dimanche. Payants dans certains établissements, gratuits dans d'autres, ils permettent de passer outre le système traditionnel et de faire arriver l'argent dans la journée, tant que le compte se situe dans un pays de la zone Euro. Selon les dernières données de l'Insee (qui datent de 2018), au moins de 9 millions de virements sont effectués chaque jour en France.