Ces quatre banques font payer cher ce service de tous les jours, il est gratuit partout ailleurs

Trois millions de clients sont rattachés à une banque facturant des frais ubuesques qui n'existent pas ailleurs.

C'est un sujet qui crispe bon nombre de Français, surtout ceux les plus en difficultés. Les frais bancaires font l'objet de beaucoup de discussions et, surtout, de contestations. Car les études le montrent : les ménages qui ont le moins de moyens pâtissent le plus de ces dépenses. Parmi elles, l'une semble être d'un autre temps.

A l'heure du tout numérique, toutes les banques proposent à leurs clients un espace personnel, en ligne, afin de surveiller leurs dépenses et faire diverses opérations, tels que des virements, oppositions, commandes de cartes bancaires ou autres. Un accès gratuit… mais pas chez tout le monde ! Oui, plusieurs établissements font toujours payer à leurs clients le fait de se connecter à son compte sur internet.

La palme de la banque la plus chère sur ce service revient à la Banque de Savoie (1 million de clients particuliers et professionnels). Elle facture tous les mois 4,43 euros aux clients particuliers pour qu'ils puissent accéder à leur compte en ligne. A la fin de l'année, la note est salée : 53,16€. Et ce, pour des actions qui n'ont pas nécessité la moindre intervention d'un salarié de la banque. Des frais qui apparaissent ubuesques, mais pourtant bien réels, mentionnés noir sur blanc sur la brochure tarifaire du 1er janvier 2024.

Cette filiale du groupe Banque Populaire - Caisse d'Epargne (BPCE) est talonnée par la BRED. En effet, l'établissement, et son 1,3 million de clients, n'hésite pas non plus à faire de même. Coût de l'abonnement : 3,30 euros par mois, soit 39,60 euros par an.

D'autres banques, du Crédit Mutuel cette fois, n'offrent pas non plus la gratuité de connexion à l'espace client. D'abord, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Les personnes (160 000) détenant un compte dans cet établissement présent en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à Saint-Martin doivent payer 1 euro par mois, soit 12 euros par an, pour pouvoir accéder à leur compte en ligne.

En métropole, c'est le Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie, présent dans la Manche, l'Orne, la Sarthe et en Mayenne, qui ponctionne ses clients (700 000) pour qu'ils aient accès à leur espace personnel. Si l'établissement daigne offrir deux connexions par mois, chaque venue supplémentaire est facturée 50 centimes. Vérifier ses finances une fois par semaine coûte donc 1 euro par mois, soit, là encore, 12 euros par an.

Ces petites lignes du contrat, discrètes et souvent zappées par les clients, font partie de ces dépenses qui peuvent être limitées ou stoppées en changeant de banque ou après négociation avec son banquier. Ces prix peuvent aussi être baissés par des offres groupées ou des promotions peuvent être appliquées. Encore faut-il avoir connaissance de leur existence.