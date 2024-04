Cette pièce de 2 euros vaut une fortune grâce à son dessin particulier

Parmi toutes les pièces en euros, l'une est particulièrement prisée.

C'est le rêve de bon nombre de personnes et certains y croient dur comme fer. Pourtant, à chaque fois, la déception est de mise. Les pièces en euros véhiculent un fantasme auprès de nombreux particuliers, lesquels pensent détenir des pièces à (très) forte valeur en raison d'un détail. Problème : la plupart du temps, seuls des renseignements sur internet ont été pris et les espoirs sont rapidement réduits à néants par les spécialistes de la monnaie, contraints de faire revenir les clients à la raison. Leurs pièces ne valent pas plus que la valeur inscrite dessus. Toutes, ou presque.

Selon plusieurs numismates, il n'existe qu'une seule pièce en euros ayant une très forte valeur. Quand certains affirment que la présence d'un S dans une étoile est un gage de rareté, d'autres vantent une faute de frappe pour faire monter les enchères… Mais il n'en est rien. Les professionnels sont formels : si la pièce n'est pas scellée dans un coffret, elle ne peut pas valoir plusieurs milliers d'euros.

L'unique véritable pièce en euros qui a une valeur colossale est celle de 2 euros à l'effigie de Grace Kelly. Sur la face arrière de ce morceau de cuivre, de zinc et de nickel, est représenté le buste de celle qui fut la princesse de Monaco entre 1956 et 1982 et mère de l'actuel prince Albert II. Cette édition spéciale a été conçue en 2007, à l'occasion des 25 ans de sa mort, et n'a été tirée qu'à 20 001 exemplaires (dont 1 pour le prince).

Mais il ne s'agit pas d'une pièce mise en circulation pour pouvoir payer sa baguette. En effet, du fait de son faible tirage, elle est vendue enfermée dans une capsule, elle-même placée à l'intérieur de son coffret d'origine, rouge et à l'effigie de Monaco. Elle a également été créée avec une frappe spéciale, la frappe "brillant universel" (BU).

© Thomasnumismatics

Pour en acquérir une, mieux vaut se rendre chez un professionnel et ne pas se laisser appâter sur des sites de petites annonces en ligne. Cependant, il faut être prêt à faire un gros chèque pour la détenir : impossible de l'obtenir en échange d'une autre pièce de 2 euros. Des numismates l'affichent entre 3000 et 4500 euros, même sans son coffret d'origine. Pourtant, lors de son émission, elle ne valait "que" 110 euros. Sa rareté, mais aussi "parce que c'est Grace Kelly", ont fait bondir les prix, également boostés car ce fut la première pièce commémorative sortie par Monaco.

La principauté s'astreint depuis 2013 a en sortir une nouvelle tous les ans, sans dépasser les 15 000 exemplaires, précise Nice-Matin. Pour l'anecdote, ces pièces sont frappées en France, à Pessac, près de Bordeaux. L'Hexagone produit la monnaie du petit état depuis 1837.