Cette ligne remplie automatiquement par les impôts doit impérativement être vérifiée

En deux minutes, il est très facile de s'assurer que le fisc ne s'est pas trompé.

Déclarer ses impôts est devenu bien plus facile ces dernières années. Avec la mise en place du prélèvement à la source, les revenus sont directement transmis par les entreprises auprès de l'administration fiscale. Ainsi, tout au long de l'année, cette dernière compile vos ressources financières. De quoi avoir une déclaration déjà pré-remplie lorsque l'heure est venue de transmettre toutes les informations sur ses revenus au fisc.

Cependant, mieux vaut être attentif aux données déjà rentrées par la DGFiP. Notamment une, essentielle dans le calcul des impôts à payer. Il s'agit de la ligne "Revenus d'activité", la première de la partie "Traitements, salaires". A minima, des chiffres sont déjà inscrits dans la case 1AJ, voire dans la case 1BJ si vous avez une déclaration commune avec votre conjoint. Ici sont marqués les salaires perçus par les travailleurs au cours de l'année précédente. Ainsi, sur votre déclaration actuelle, ce sont tous vos salaires de 2023 qui sont notés.

Mais attention. Entre le brut, le net avant impôts, le net après impôts… Peu de monde sait réellement à quoi correspond ce montant. En réalité, vous pouvez très vite le contrôler. Et mieux vaut le faire pour éviter une erreur. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de regarder sa fiche de paie du mois de décembre 2023. Tout en bas de celle-ci, un tableau est présent avec deux colonnes : "Revenus en euros du mois" et "Revenus en euros depuis le 01/2023". Les intitulés peuvent variés avec, par exemple, "Cumul annuel" ou une autre tournure similaire.

Le montant indiqué à la ligne "Net fiscal depuis le 01/2023" (ou net imposable par exemple) est celui inscrit dans la case 1AJ par les impôts. Si vous avez travaillé dans plusieurs sociétés au cours de l'année, il faut additionner chaque net fiscal inscrit sur la dernière fiche de paie envoyée par chaque employeur. Toutefois, en cliquant sur la case 1AJ, le détail du calcul effectué par le fisc est indiqué.

En comparant les données que vous possédez et les éléments déjà enregistrés par les impôts, vous pourrez vérifier qu'aucune erreur ne s'est glissée. Il convient de préciser que si les chiffres présents sur votre fiche de paie contiennent des centimes, tout est arrondi à l'euro supérieur. Si vous relevez une différence, vous pouvez directement corriger les montants sur votre déclaration, avant de l'envoyer. Il est préférable de bien vérifier cette partie de votre déclaration car il s'agit, principalement, de la base de calcul du montant de votre impôt.