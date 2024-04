Ce mail des impôts est envoyé à 11 millions de personnes : attention à ne pas se faire avoir

Le message doit être lu avec attention pour éviter une mauvaise surprise.

"Impots.gouv.fr : venez consulter votre déclaration "automatique"!" : cet e-mail, dont l'objet est intriguant, 11 millions de Français l'ont ou vont le recevoir dans les jours à venir. Son expéditeur : la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Un message qui interpelle mais qu'il faut lire avec une grande attention. Car ce n'est pas une fausse communication, loin de là. Elle est très officielle et même très importante pour celles et ceux qui en ont été destinataires.

Alors que la période de déclaration des revenus s'ouvre le jeudi 11 avril 2024, de nombreux Français s'inquiètent de devoir remplir, en ligne ou dans sa version papier, le formulaire qui demande de détailler toutes les ressources financières perçues en 2023. La peur de mal faire devant ce document technique hante bon nombre de contribuables. Cependant, depuis plusieurs années, il est moins fastidieux d'accomplir cette tâche car les impôts disposent déjà d'un très grand nombre d'informations concernant vos revenus. Au point que, désormais, certains n'ont rien besoin de faire ! Ou presque.

Dans cet e-mail, les impôts indiquent que "cette année, vous devez simplement vérifier les informations préremplies par l'administration" et que "si elles sont exactes et complètes, vous n'avez rien d'autre à faire." Pouvoir éviter la paperasse fiscale et être sûr de rendre le document dans les délais : un grand ouf de soulagement ? Pas si vite. Car la vigilance doit être de mise.

© Maxime Gil

Tout d'abord, les personnes éligibles à la déclaration automatique sont uniquement celles dont les revenus ont été issus, à 100% en 2023, d'un employeur, d'une caisse de retraite, des minimas sociaux ou encore des banques, qui n'ont signalé aucun changement d'adresse ni de situation matrimoniale. Les conditions sont nombreuses mais un tiers des contribuables les réunissent.

Si vous y êtes éligibles, vous en êtes informés par e-mail. La déclaration automatique est établie à partir des éléments dont le fisc a connaissance : votre situation familiale, vos revenus (salaires, pensions, revenus de placements financiers), la CSG déductible et le prélèvement à la source déjà payé. Malgré ce, il faut impérativement vérifier que les montants inscrits correspondent bien à ce que vous devez déclarer. Si tout est bon, vous n'aurez rien à valider, tout se fera automatiquement.

S'ils comportent une erreur ou un oubli, mieux vaut faire les corrections soit même. En effet, la loi prévoit que c'est le contribuable qui est responsable si la déclaration n'est pas exacte. Si vous vous en rendez compte une fois le délai passé, une modification à l'amiable sera possible, sans pénalité, mais cela entraînera des démarches supplémentaires. Et si l'administration fiscale juge que vous l'avez fait sciemment pour dissimuler des revenus, l'amende pourrait être salée.