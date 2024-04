De nombreux salariés risquent de perdre des jours de congés s'ils ne vérifient pas ce document

En deux minutes seulement, il est possible d'éviter une bourde qui coûte un peu de repos.

C'est un droit qu'il ne vaut mieux pas oublier. Avec cinq semaines de congés payés, les salariés français font partie des mieux lotis en termes de vacances autorisées chaque année. Il s'agit là du minimum légal dont disposent tous les travailleurs dans l'Hexagone. Dans certaines entreprises, certains bénéficient de davantage de jours. Mais gare au cumul… Celui-ci est limité dans le temps !

En effet, il est prévu dans les textes que les jours de congés doivent être utilisés dans un certain délai. Aussi large soit-il, des salariés oublient parfois d'écluser les vacances auxquelles ils ont droit et perdent donc, automatiquement, ces précieuses journées. Mieux vaut donc être vigilant. Pour cela, il faut vérifier particulièrement un document : son outil de pose de congés.

Dessus est inscrit le nombre de jours dont vous disposez. Ils sont séparés en deux catégories : "congés payés 2023/2024" et, déjà, "congés payés 2024/2025". Mais pour certains, une troisième ligne est aussi présente : "congés payés 2022/2023". Cela signifie que tous les jours de congés cumulés entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 n'ont pas été utilisés. Or, ne pensez pas pouvoir les conserver bien au chaud encore longtemps pour pouvoir faire une grosse coupure en les accolant avec d'autres jours de congés.

Selon les outils de gestion de congés, les soldes peuvent se présenter différement. © Capture Linternaute.com

Dans la plupart des entreprises, ils doivent être impérativement posés avant le 31 mai 2024. Sinon, ces journées seront perdues et ne seront pas récupérables. Cette règle est la disposition générale en vigueur de facto dans toutes les entreprises. Mieux vaut donc être attentif à son solde pour ne pas se faire avoir. Cependant, certains peuvent faire le choix de ne pas utiliser sciemment certains jours afin de les placer sur leur Compte épargne-temps (CET), s'ils en ont un. Le CET peut ensuite être utilisé pour obtenir une rémunération durant un congé initialement sans solde ou encore lors d'une période sabbatique.

Par ailleurs, d'autres règles -plus rares- existent au sein de certaines entreprises. Tout d'abord, le fait que les congés puissent être encore repoussés et décalés, mais aussi que les jours non-pris soient payés au salarié. Ces spécificités ne sont appliquées que dans le cadre d'un accord d'entreprise ou de convention collective, et ne concernent qu'une petite partie des salariés.