Tous ces automobilistes doivent remplir cette ligne des impôts pour faire des économies et ce ne sont pas les frais kilométriques

Certains véhicules peuvent permettre de faire baisser un peu plus les impôts, en plus des traditionnels frais kilométriques.

La formulaire de la déclaration de revenus compte des dizaines et des dizaines de cases diverses à remplir. Heureusement, tout ne doit pas être complété par chaque contribuable. Chaque ligne correspond à un point spécifique qui n'est pas commun à l'ensemble des Français. Parmi elles, de nombreuses permettent de faire baisser le montant de l'impôt final payé à l'Etat grâce à son véhicule. Si le dispositif le plus connu est celui des frais kilométriques, il en est un autre dont vont pouvoir bénéficier des milliers d'automobilistes.

Depuis plusieurs années, la tendance est à la conception et la vente de nouvelles voitures moins gourmandes en carburant, voire totalement créées pour rouler sans utiliser la moindre goutte de gasoil ou de sans plomb. Une nouvelle recette grâce à une source d'énergie qui a le vent en poupe : l'électricité. Les voitures électriques sont en plein boum dans l'Hexagone, au point que le nombre d'achat a grimpé de 37% en 2023, avec 1,5 million de véhicules de ce type vendus à travers le pays.

Mais qui dit voiture électrique, dit batterie et dit, ainsi, recharge. Pour cela, des bornes spécifiques sont de plus en plus installées sur des places de stationnement, dans les parkings mais aussi les stations-service. Mais il est aussi possible d'en faire installer une chez soi. L'opération a un coût : entre 500 et 2500 euros. Un chèque dont le montant peut être diminué.

En effet, le fisc offre 300 euros de réduction d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge à son domicile. Plus précisément, le montant correspond à 75% du total de la dépense, mais ne peut dépasser les 300 euros. Or, compte-tenu du coût d'une borne de ce type, la réduction est, dans l'immense majorité des cas, de 300 euros.

Si, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, vous en avez fait poser une, n'oubliez pas de le mentionner dans votre déclaration de revenus. Pour cela, il faut suivre les étapes suivantes au moment de remplir le formulaire. Au-début de votre déclaration, lorsque la page "Sélectionnez ci-dessous les rubriques que vous souhaitez faire apparaitre", il faut cocher la case : "Réductions et crédits d'impôt : dons, frais de garde d'enfants, emplois à domicile, cotisations syndicales, prestations compensatoires, etc.".

Après avoir plusieurs fois cliqué sur "Suivant", la page "Vos charges" apparaît. Ici, il faut rentrer, en case 7ZQ (si cela concerne votre résidence principale) ou 7ZS (si cela concerne votre résidence secondaire), le montant inscrit sur votre facture. Le calcul, puis la réduction, s'appliquent ensuite automatiquement. A la fin de votre déclaration, sur la page "Résumé de votre déclaration", vous pourrez contrôler que cela a bien été pris en compte en cliquant sur "Consulter le détail du calcul", à la ligne "Réductions d'impôt".

La réduction d'impôts s'applique pour une borne par personne et par maison. Dans le cas d'une déclaration commune, deux bornes peuvent être posées par habitation et la baisse passe donc de 300 à 600 euros. Selon un décompte tenu par Enedis, 317 272 personnes ont installé une borne de recharge pour leur voiture électrique à leur domicile en 2023.