Beaucoup de futurs retraités oublient de solder ce compte, ils perdent jusqu'à 5000 euros

Tout le monde ne se rappelle pas toujours avoir accumulé de l'argent sur ce compte.

Le passage du monde du travail à la retraite est toujours un moment délicat. Principale raison : les fastidieuses démarches administratives à réaliser. Entre les papiers à retrouver et ceux à compléter, remplir son dossier est un long chemin qu'il vaut mieux anticiper. Financièrement, c'est aussi une nouvelle étape dans la vie puisque les revenus baissent mécaniquement, d'environ un tiers, même si cela peut évidemment varier en fonction des carrières. Focalisés sur leurs papiers et leur nouveau budget, les futurs retraités oublient souvent de se pencher sur un compte qu'ils ont alimenté tout au long de leur parcours professionnel et qu'ils perdent une fois le monde du travail quitté.

Dès que toute personne commence à exercer une activité professionnelle, celle-ci bénéficie automatiquement d'un compte sur lequel de l'argent est versé tous les ans. Non pas par le salarié, mais par l'entreprise. Cette dernière octroie 500 euros chaque année à chacun de ses employés. Une somme qui vient en complément du salaire et des éventuelles primes et/ou intéressements. Ainsi, en fin de carrière, c'est un joli magot qui peut avoir été accumulé, même si celui-ci ne peut pas dépasser les 5000 euros. Si beaucoup des 700 000 nouveaux retraités annuels ne pensent pas toujours à solder ce compte, c'est que l'argent qu'il contient ne peut pas simplement être retiré pour être placé.

Il s'agit en effet du Compte personnel de formation. Dès lors que vous travaillez, vous acquérez des droits pour pouvoir vous former en parallèle de votre activité professionnelle. Envie d'avoir de nouvelles compétences, de changer de voie ou encore de passer votre permis : vous pouvez le faire en faisant totalement ou considérablement baisser la note grâce à ce dispositif. Mais gare à suivre une formation avant la date limite.

En effet, toutes les personnes qui partent à la retraite à taux plein, sans décote, ou qui ont atteint l'âge légal de départ à la retraite ne peuvent plus utiliser ces fonds. La raison est très claire : "Vous n'avez plus la possibilité de mobiliser vos droits car vous n'avez plus de projet professionnel et vous n'avez plus besoin de vous adapter au marché du travail", explique la Caisse des Dépôts, organisme chargé de gérer le CPF.

L'Etat estime donc que ces droits à la formation ne doivent servir que dans le cadre d'une activité salariée. Par exemple, exit les personnes qui, par exemple, souhaitent se former au cours de leur retraite pour prendre des responsabilités bénévoles dans une association. Il faut donc anticiper et se former avant d'être officiellement à la retraite.