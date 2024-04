Les prochaines pensions de retraite vont être versées en décalé : voici toutes les dates

Les virements du mois de mai n'arriveront pas aux mêmes dates que d'habitude.

C'est le genre de virements réglés comme du papier à musique. Mais, parfois, le calendrier contraint de bousculer les choses. Les retraités vont voir leurs habitudes être chamboulées au mois de mai car les pensions seront versées à des dates différentes de d'habitude. Environ 13 millions de personnes sont concernées par ces versements décalés par rapport au calendrier habituel.

Comme chaque année, les caisses de retraite, de base ou complémentaires, publient un planning de versement des pensions. Ainsi, il est possible de connaître bien à l'avance la date à laquelle les virements arriveront sur son compte bancaire. La pension de base, versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), est envoyée la plupart du temps le 9 du mois. La pension de retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco, elle, est virée sur les comptes le 1er de chaque mois.

Sauf que le mois de mai est toujours particulier. Ses jours fériés et ses ponts entraînent tous les ans des décalages de paiements. Et 2024 n'échappera pas à la règle. Evidemment, le mercredi 1er mai n'est pas travaillé : il s'agit de la Fête du travail. Toutes les administrations sont fermées et même le système bancaire qui permet d'effectuer les versements entre les banques est lui aussi fermé ce jour-là. Par ailleurs, le mercredi 8 mai, jour de commémoration de la victoire de 1945, et le jeudi 9 mai, jour de l'Ascension, sont également fériés dans l'Hexagone. Si le système bancaire fonctionnera normalement, personne ne travaillera en France.

Face à ces impératifs calendaires, l'Agirc-Arrco a fait le choix de décaler les versements des pensions au jeudi 2 mai. Ce jour-là, l'organisme validera l'ensemble des virements à effectuer. Ces derniers arriveront donc sur les comptes des retraités avant le week-end. De son côté, la CNAV a préféré anticiper le coup et effectuera les paiements plus tôt que d'habitude, le lundi 7 mai. Ainsi, l'argent devrait être crédité d'ici le jeudi 9 mai. Ce choix a été fait pour éviter aux retraités de ne toucher leur pension de base que lors de la semaine du 13 mai.

Pas de surprise à avoir, donc, si la pension de base est touchée en avance, ni même d'inquiétude si la complémentaire des ex-salariés du prive est perçue plus tard. Ce décalage ne sera pas le dernier de l'année puisque, dans la foulée, ce seront les versements du mois de juin qui connaîtront, là encore, quelques ajustements.