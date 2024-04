De plus en plus de Français font baisser leur facture d'électricité avec cette méthode illégale

Face à la hausse du prix du l'électricité, certains n'hésitent pas à passer dans l'illégalité.

Quelques coups de tournevis, un bidouillage de fils et, d'un coup, un compteur qui affiche une consommation en nette baisse. Face à l'envolée des prix de l'électricité, de plus en plus de Français ont recours à une méthode illégale pour diminuer le montant de la facture à payer à Engie (ou autre opérateur). Si le compteur Linky ait été déployé partout en France, ce boitier n'est pas inviolable et certains en profitent pour vendre leurs compétences dans le maniement des installations électriques. Avec une promesse : faire faire des économies à leurs clients.

Frauder le compteur d'électricité – tout comme celui de l'eau – n'est pas nouveau. Depuis toujours, des combines existent. Mais gare à ne pas se faire prendre car l'amende est bien plus élevée que l'argent économisé. Et, surtout, une peine de prison peut être prononcée à l'encontre de ceux qui grugent (et font gruger). Pourtant, ménages modestes comme aisés, jeunes comme âgés, particuliers comme entreprises n'hésitent pas à franchir le pas.

Le système est simple. Ces électriciens de fortune raccordent directement vos équipements les plus consommateurs directement à l'arrivée électrique, sans passer par le compteur. Ainsi, l'énergie utilisée n'est pas comptabilisée. Mais la méthode est (très) dangereuse entre le risque d'électrocution et celui de mettre le feu à son domicile en cas de mauvais branchement.

Pour trouver des personnes capables de modifier le système, les clients passent tout simplement par les réseaux sociaux. Sur les diverses plateformes existantes, des groupes ont été créés sur lesquels des "bricoleurs" proposent leurs services, moyennant de quelques centaines à 1500 euros l'intervention, service après-vente compris !

Car en cas de détection de fraude, l'énergéticien peut vous contacter pour venir vérifier votre compteur. Pas de panique à avoir aux yeux du "technicien" bidouilleur qui promet d'effacer les traces. "Votre Linky est chez vous donc ses agents doivent vous demander l'autorisation pour entrer. Mais comme vous planifiez leur passage, vous m'appelez, et moi je viens le remettre comme avant. Les contrôleurs ne verront rien, et je reviendrai vous remettre le système à nouveau ensuite", explique l'un d'eux au Parisien.

Si le phénomène se développe, Engie affirme au quotidien n'avoir véritablement recensé que 1000 fraudes, à l'aide "d'alarmes automatiques". "Si le compteur est modifié, de quelque façon que ce soit, on le saura en temps réel", assure au quotidien Eric Salomon, directeur clients chez Engie, qui met en avant l'intelligence artificielle et les contrôleurs pour détecter les anomalies de consommation. Certains semblent toutefois arriver à passer outre grâce à la ruse.

Mais la justice veille au grain. Dans le Doubs, un homme a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, à payer 10 000 euros d'amende, ainsi que des dommages à Engie pour avoir fait des dérivations de compteur, tandis que les clients ont écopé de 3 000 à 6 000 euros d'amende. Pas sûr que l'économie eut été bien réelle.