Ce métier est payé 2200 euros net par mois et recrute avec seulement le Bac

La formation, d'un an, est également payée.

N'avoir que le baccalauréat, suivre une formation d'un an payée et toucher, dès l'obtention du diplôme, au moins 2200 euros net par mois : l'annonce est pour le moins alléchante. Elle n'est pas illusoire mais bien réelle. Plusieurs postes avec ces conditions d'embauche sont prochainement à pourvoir. Les missions ? Enquêter pour détecter diverses fraudes. Un rôle de Zorro des temps modernes proposé par l'Etat. Avec donc la quasi-garantie d'un emploi à vie.

Sans même avoir un CV fourni ni de compétences particulières, tout le monde peut postuler au concours ouvert pour obtenir l'une des places. Il suffit pour cela d'avoir le bac ou équivalent, d'être Français ou natif d'un pays de l'Union européenne, en situation régulière, de jouir de ses droits civiques et d'avoir un casier judiciaire vierge ou sans certaines condamnations. Qu'importe l'âge, seuls ces critères sont pris en compte dans le dossier. Si ce dernier est retenu, des épreuves écrites et orales sont évidemment à passer.

Il faut dire que l'organisme étatique qui recrute est un important service : la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Ce sont les agents de cette structure qui vérifient les produits vendus (de leur production à leur vente), s'assurent que les clients ne sont pas dupés par des pratiques commerciales trompeuses (étiquettes, affiches…) et font respecter les règles de la concurrence entre les marchands. L'objectif : traquer les fraudeurs et les sanctionner.

24 postes sont ouverts pour des candidats n'étant pas déjà employés par la DGCCRF. Trois métiers peuvent être exercés si le concours est réussi : Chargé de la protection économique du consommateur, Chargé du contrôle de la régulation concurrentielle des marchés, Chargé du contrôle et de la sécurité des consommateurs.

Les candidats doivent se manifester rapidement s'ils souhaitent tenter leur chance pour l'un des postes puisque la clôture des inscriptions est fixée au mardi 30 avril 2024 (ils peuvent déposer leur dossier ici). Les épreuves écrites ont ensuite lieu début juin, puis mi-septembre pour les admissibles à l'oral, avec un résultat connu le 23 septembre prochain.

Les candidats ayant obtenu un poste partiront ensuite un an en formation à Montpellier, à l'École nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La pratique se mêlera à la théorie puisque divers stages dans des services de la DGCCRF sont prévus. Le tout en touchant, dès l'école, une rémunération de 2000 euros net mensuels.