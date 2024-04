Plus d'un million de Français vont automatiquement recevoir cette aide

Grâce à ce nouveau dispositif, cette aide devient automatique. Il n'y aura plus de trou dans la raquette.

C'est l'un des combats du gouvernement. Tandis que la fraude fiscale ou la fraude aux aides sociales est souvent mise sur le devant de la scène, le phénomène opposé existe bel et bien : celui des Françaises et des Français qui ne touchent pas les droits sociaux auxquelles ils peuvent prétendre. Si divers dispositifs ont été mis en place afin de permettre facilement à chaque ménage de découvrir l'ensemble des aides dont il peut disposer, une nouvelle étape va être franchie très bientôt grâce au progrès technologique.

Le projet est clair pour aider les Français avec le moins de revenus : mettre en place la solidarité à la source. En d'autres termes, que les prestations sociales percevables arrivent directement sur le compte en banque, sans faire la moindre démarche administrative. Si le versement automatique du RSA et de la prime d'activité est l'ambition phare, une autre aide va ouvrir le bal et servir de crash test, à l'aide de l'intelligence artificielle.

A compter du mois de septembre 2024, les bourses scolaires vont en effet être automatiquement versées aux familles éligibles. Cette aide financière, versée par l'Etat, permet aux ménages modestes de toucher de l'argent lorsque leur enfant est scolarisé au collège, puis au lycée, en plus de l'Allocation de rentrée scolaire. Au collège, ce sont entre 37 et 162 euros qui sont versés chaque trimestre pour chaque enfant, et même 156 à 331 euros lorsqu'il est au lycée. Cette somme est attribuée à trois reprises, généralement fin décembre, fin mars et fin juin.

Jusqu'ici, il était nécessaire de remplir chaque année un dossier en ligne sur le site Educonnect, dans des délais imposés. Désormais, il n'y aura plus rien à faire. Seul votre accord sera nécessaire pour autoriser l'établissement à transmettre votre identité au fisc afin que ce dernier vérifier votre éligibilité à la bourse et vous verse directement le montant. Si vous n'acceptez pas que le collège ou le lycée serve d'intermédiaire, vous devrez alors remplir le traditionnel dossier de demande. L'accord ou le désaccord ne sera valable qu'un an et la question du consentement sera donc posée chaque année.

Selon les derniers chiffres officiels, environ 1,5 million de ménages bénéficient d'une bourse pour le collège ou le lycée. Pour toucher cette aide pour un enfant, il ne faut pas que les ressources de l'ensemble du foyer dépassent 1500 euros mensuels net avant impôts, ou 1900 euros pour deux enfants.