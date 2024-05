Tous ces logements vont automatiquement prendre de la valeur grâce à une nouvelle règle

Bonne nouvelle pour de nombreux propriétaires : le prix de leur bien va pouvoir augmenter.

C'est le sujet qui fait se ronger les ongles à bon nombre de propriétaires : la valeur de leur logement. Que ce soit parce qu'un crédit doit être remboursé ou parce que des économies ont été investies, voir son ou ses biens perdre de la valeur est une véritable angoisse. Or, actuellement, ceux contraints de céder leur maison ou appartement doivent se résoudre à baisser leur prix, compte-tenu des taux d'emprunts encore élevés, autour de 4%. La diminution des montants des transactions est continue depuis deux ans et l'horizon ne semble guère s'éclaircir.

Cependant, un rayon de soleil pourrait percer la grisaille qui surplombe le marché immobilier. Des milliers de propriétaires vont en effet voir leur logement prendre automatiquement de la valeur d'ici quelques semaines, grâce à l'entrée en vigueur d'une nouvelle règle. Sans rien faire, la hausse pourrait être de l'ordre de 10%, en moyenne. Ainsi, un appartement actuellement mis à la vente à 80 000 euros pourrait être affiché jusqu'à 88 000 euros.

La raison de cette augmentation est simple : un ajustement dans le calcul du Diagnostic de performance énergétique. Ce document, appelé plus communément DPE, permet d'établir le niveau d'isolation thermique et de consommation énergétique de chaque habitation. Très souvent remis en cause en raison de son mode de calcul, cet outil a bénéficié d'une modification qui va profiter à 140 000 habitations.

Il s'agit de certains logements, de 40m² au maximum, classés G et F qui, en réalité, ont obtenu cette note "par erreur" à cause d'un biais de calcul. Celui-ci a été corrigé et va donc permettre à ces maisons et appartements de passer en E. Ce changement n'est pas anodin. Il est même essentiel pour les propriétaires concernés.

D'abord, d'un point de vue financier. Avoir un DPE F ou G faisait perdre entre 15 et 20% de valeur, par rapport à un DPE neutre (lettre D). En passant en E, l'écart ne sera plus que de 7% en moyenne, à en croire les chiffres des Notaires de France sur l'impact du DPE sur le prix. Mais ce n'est pas tout. Cela va également leur permettre de mettre en location leur bien jusqu'en 2034, sans avoir l'obligation de faire des travaux d'isolation thermique.

Pour savoir si sa maison ou son appartement est concerné, il suffit de rentrer son numéro de DPE sur ce simulateur, lequel vous indiquera si votre logement change de classe énergétique. Si tel est le cas, une attestation pourra être téléchargée, à partir du 1er juillet, indiquant que votre logement n'est plus une passoire. Le DPE ne sera pas à refaire faire par un professionnel.