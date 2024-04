Attention à vos prélèvements d'électricité : Engie, EDF et Total les augmentent automatiquement

Des démarches doivent être faites pour les empêcher.

C'est un courrier ou un e-mail qu'il vaut mieux lire avec une grande attention. Ces derniers jours, des lettres sont arrivées dans de nombreuses boites postales et électroniques, envoyées par les fournisseurs d'électricité. Engie, EDF ou encore Total Energies ont écrit à leurs clients. Sauf que cette fois, ce n'est pas qu'un simple point sur la consommation et le montant de leur facture. Une petite ligne s'est glissée, laquelle doit être lue avec attention pour éviter une mauvaise surprise sur son compte en banque. Et il n'est pas question ici de la régularisation annuelle.

Dans l'immense majorité des cas, les foyers paient leur électricité chaque mois, qu'importe le fournisseur choisi. Un prélèvement automatique est mis en place et, à date fixe, un même montant est versé. Ce dernier est calculé en fonction de la consommation estimée du logement sur une année, mais la somme à payer est la même tous les mois pour éviter de trop grandes variations, notamment durant l'hiver.

Sauf que le prélèvement automatique permet à Engie, EDF ou Total Energie d'ajuster à leur guise le montant prélevé. La loi l'autorise. Seule condition : en informer le client par courrier postal ou électronique au moins un mois avant le changement. Et de nombreux clients ont récemment reçu un message les prévenant d'un changement à venir.

"Suite à l'analyse de vos derniers relevés de consommation et/ou suite à l'évolution des prix de votre offre, nous vous proposons d'ajuster vos mensualités à XX€ TTC/mois dès maintenant", écrit par exemple Engie, qui, dans une autre version du courrier, commence par "Suite à une demande de votre part ou à la modification de la date de relevé de compteur par le distributeur", avant de vous annoncer qu'un nouveau montant mensuel, plus élevé, vous sera prélevé à partir d'une certaine date.

Vous n'êtes pas à l'origine de ce changement ? Pas de panique, ce n'est pas une fraude. Comme indiqué, les fournisseurs ont bien le droit de vous proposer cette hausse. En omettant une précision majeure : qui ne dit mot consent ! Ainsi, en l'absence de refus de votre part d'augmenter votre mensualité, celle-ci va automatiquement grimper à la date indiquée. Pour s'y opposer, il est nécessaire d'appeler le service client.

Cependant, dans bon nombre de cas, le fournisseur va expliquer que la hausse a été calculée afin d'éviter au client d'avoir une facture de régularisation trop élevée. En effet, lorsque les mensualités ont été calculées il y a un an, elles n'avaient pas encore pris en compte la hausse de l'électricité de 9% intervenue au 1er février dernier.