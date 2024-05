Ce nuisible fait son grand retour : cette aide permet de l'éradiquer à moindre frais

Les particuliers sont invités à faire intervenir un professionnel face à ce problème. Une partie de leur facture sera prise en charge.

20 ans. Voilà 20 ans que ce nuisible est apparu en France, de manière impromptue. Depuis, impossible d'arrêter sa prolifération. Un véritable fléau, désormais répandu à travers tout le pays : une bien mauvaise nouvelle pour l'écosystème français. L'endiguer demande une lutte continue et tenace, chaque année. Et c'est actuellement la période idéale pour tenter de s'en débarrasser, puisque le printemps et sa douceur pointent le bout de leur nez. Il est donc temps de s'en préoccuper.

On parle ici question des frelons asiatiques. Lorsque les beaux jours reviennent, les femelles sortent de leur hibernation et recommencent à constituer des nids. Or, le déploiement des frelons asiatiques est une mauvaise nouvelle car ces derniers sont responsables, chaque année, de la mort de milliers d'abeilles. Pour les apiculteurs et leurs ruches, c'est un désastre. Il est donc demandé de détruire les nids. Pour cela, faire appel à un professionnel est requis pour éviter tout risque.

Dans le cas d'un particulier ayant repéré un nid de frelons asiatique sur sa propriété, le coût est conséquent : entre 150 et 200 euros environ l'intervention d'un professionnel pour éradiquer la colonie. Pour faciliter la destruction de ces nids, et que le montant de la facture ne soit pas un frein, de nombreux dispositifs d'aides financières ont toutefois été annoncés. Ce sont principalement les départements et agglomérations qui proposent de prendre un charge une partie du coût, même si certaines communes peuvent également participer au règlement de la note.

Aucune règle nationale n'existe sur la participation que doit verser une administration pour la destruction d'un nid de frelons asiatiques. Les montants sont décidés localement. Par exemple, le Département de la Drôme octroie jusqu'à 20 euros, tandis que celui de l'Eure en propose jusqu'à 30 et que celui de la Somme monte jusqu'à 80 euros. Du côté des agglomérations, celle du Grand Reims offre 80 euros, tout comme l'agglo Seine-Eure (Louviers, Val-de-Reuil…). La communauté de communes Cœur de Flandre Agglo (Hazebrouck, Bailleul…) verse pour sa part jusqu'à 200 euros. Ces aides sont généralement cumulables avec celles versées par certaines communes.

Il est important de noter qu'il est seulement question de la destruction du nid et non pas du piégeage des frelons asiatiques. En effet, cette dernière méthode est contre-indiquée car "un frelon capturé ne signifie pas un futur nid évité", rappelle le Muséum national d'Histoire naturelle. Le piégage a des avantages mais aussi des inconvénients puisque d'autres insectes pollinisateurs autres que les frelons se retrouvent souvent capturés, au détriment de la biodiversité.