Beaucoup de Français en ont dans leur jardin et oublient de l'assurer : cela peut coûter cher

Certaines installations extérieures nécessitent une assurance pour se prémunir des risques.

Avec les beaux jours qui s'installent enfin, l'heure est à la préparation de la saison estivale. Les terrasses, jardins et barbecues sortent de l'hibernation, à grands coups de nettoyeurs haute pression, installations de tables, de transats et parasols. La piscine commence elle aussi à retrouver sa couleur bleu. Pour quiconque dispose d'un extérieur, le retour permanent du soleil corrobore souvent avec le retour d'un quotidien passé bien plus souvent en dehors de la maison.

Et ce, à commencer par les enfants qui peuvent à nouveau profiter pleinement de la douceur des températures pour jouer en toute tranquillité loin de leur chambre ou du salon familial. Balançoires, tobogans ou autres trampolines ornent généralement la pelouse, grâce à la générosité du père Noël ou à la suite d'un cadeau d'anniversaire. Mais ce type d'offrandes peut cacher quelques mauvaises surprises sur lesquelles peu de parents se sont renseignés au préalable.

Ce type d'installations n'est pas sans risque, tant pour les enfants que pour les adultes. Bien vite, un accident peut être arrivé, surtout avec un trampoline. Mais comme bien souvent, c'est au moment de l'incident que l'on se penche sur la couverture apportée par l'assurance. Généralement, c'est trop tard. Mieux vaut donc prendre ses précautions.

En effet, dans le cadre d'une assurance habitation traditionnelle, seuls les dommages causés à une personne non-couverte par le contrat d'assurance habitation (un voisin, un ami, un membre de la famille) sont pris en charge par votre assureur, au titre de la responsabilité civile. En revanche, si la personne qui a signé le contrat et/ou les personnes qui sont rattachées à ce contrat (parents et enfants en principe) se blesse(nt) à cause de la structure, celles-ci… ne sont pas couvertes !

Une subtilité qu'il faut bien avoir en tête au moment d'installer des équipements servant de jeux dans le jardin. Pour vous couvrir vous et vos enfants face à ces risques, il faut payer un supplément à l'assurance. Généralement, il s'agit d'une "Garantie jardin". C'est celle-ci qui vous protège en cas d'aléas liés à l'aménagement de votre extérieur. Coût du surplus : environ 10% par rapport à votre assurance multirisques habitation de base. Une protection à laquelle il peut être intéressant de réfléchir mais qui ne comprend pas l'assurance de votre piscine, laquelle doit faire l'objet d'une option supplémentaire sur le contrat.