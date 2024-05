Beaucoup de Français ont reçu ce message de la Sécu : c'est une arnaque, gare à votre compte en banque

De nombreux Français ont récemment reçu ce message frauduleux et beaucoup ont failli se faire piéger.

"J'ai failli faire une bêtise !" Sylvianne (le prénom a été changé) s'en veut encore. Il y a quelques jours, cette sexagénaire reçoit un SMS lui indiquant que sa carte vitale arrivait à expiration. Inquiète de voir son document vert devenir inutilisable, elle clique alors sur le lien fourni pour, croit-elle, le renouveler. Sans réfléchir, de son propre aveu, "car j'avais besoin de ma carte vitale pour aller chez l'opticien afin de changer mes lunettes."

Devant "l'urgence" de la situation, elle commence à remplir le formulaire : nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone sur la première page. Une seconde lui propose de choisir un mode d'envoi du document : avec La Poste, avec réception sous 3 ou 5 jours monnayant 95 centimes, ou avec Chronopost pour le recevoir en 2 jours contre 1,90 euros. S'affiche ensuite la page pour "procéder au paiement". C'est à ce moment-là que cette habitante du sud de la France se rend compte de l'arnaque : "la carte vitale, c'est gratuit", se dit-elle. Même l'envoi.

Elle a alors le réflexe de fermer la page internet, même si elle avait commencé à écrire les numéros de sa carte bancaire. Bien lui en a pris : comme elle n'a pas validé, elle a évité de fournir ses coordonnées bancaires à un fraudeur.

© Maxime Gil / Linternaute

Car en effet, ce message reçu par Sylvianne, comme par des milliers d'autres Français ces derniers jours est bien un faux (voir la photo). Mais comment le détecter facilement alors que la mention "AMELI" apparaît clairement ? La première règle à savoir est simple : la carte vitale n'a pas de date d'expiration. Contrairement à la carte bancaire, elle est valable à vie. Si des mises à jour doivent être faites, votre médecin ou votre pharmacien peut les faire directement.

Par ailleurs, la sécurité sociale n'envoie jamais de SMS demandant votre numéro de carte bancaire. Aussi, si lien il y a dans le SMS, celui-ci doit obligatoirement commencer par "ameli.fr/". Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il s'agit d'un faux site qui va vous arnaquer. Il ne faut alors surtout pas cliquer et, encore moins, remplir et valider un quelconque formulaire. A noter également que les "actualités" présentes en bas de page ne sont souvent pas de la bonne année et que des fautes d'orthographe sont laissées. "Envoie" par exemple, dans le présent cas, au lieu de "Envoi".

Toute personne ayant cliqué sur le lien et allant au bout de la démarche s'expose à une utilisation frauduleuse de son compte bancaire. Les escrocs ayant accès à vos données, ils pourront alors les utiliser pour vous soutirer de l'argent directement. Il faut donc faire opposition à sa carte si le formulaire a été complété jusqu'au bout.

Tandis que ce type d'arnaque est courante et que les alertes sont nombreuses sur le sujet, de la prévention doit encore et toujours être faite pour éviter des mauvaises surprises, bien qu'elles continuent d'arriver, inlassablement.