Une nouvelle étiquette arrive dans les supermarchés : c'est une mauvaise nouvelle si vous la voyez

Ce nouvel affichage sur les produits doit alerter les clients.

La bataille des étiquettes se poursuit dans les supermarchés. Réductions en tout genre, "panier anti-inflation", garantie d'être le moins cher parmi la concurrence, provenance d'un producteur local… Ce sont tout un tas d'arguments commerciaux qui sont mis en avant autour des prix. De quoi parfois perdre les clients, tant les informations affichées dans les rayons sont nombreuses. Sauf que dans un contexte d'une hausse des prix permanentes, cet abreuvage d'éléments est loin d'être fini puisqu'une nouvelle étiquette va très bientôt faire son apparition.

Depuis plusieurs mois, de nombreux consommateurs en ont fait l'amère expérience : des produits sont vendus au même prix, voire plus chers, alors que leur quantité a diminué ! Une impression d'escroquerie qui a fait bondir bon nombre de clients, alors même que la pratique est tout à fait légale. Cependant, face à la multiplication du phénomène, une décision a été prise pour mieux informer les acheteurs et leur dire clairement si l'industriel fabriquant le produit a eu recours à cette méthode ou pas.

Si tel est le cas, cela devra désormais être marqué noir sur blanc sur une nouvelle étiquette, laquelle affichera cette mention explicite : "Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au kg ou litre a augmenté de …% ou …€." Celle-ci devra être parfaitement visible, "directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l'indication du prix unitaire du produit." Ainsi en ont décidé les pouvoirs publics. Leclerc, Carrefour, Auchan, Lidl ainsi que tous les distributeurs vont donc devoir faire preuve de transparence si certains de leurs fournisseurs ont décidé de réduire les quantités de leurs produits et d'en augmenter le prix.

Ces nouvelles étiquettes n'arriveront pas tout de suite dans les supermarchés. Elles ne pourront être affichées qu'à partir du lundi 1er juillet 2024. Par ailleurs, seuls les magasins de plus de 400m² sont concernés par cette obligation. Exit donc une partie des petites supérettes de quartier par exemple. Par ailleurs, l'affichage de l'étiquette sera limité dans le temps : deux mois après avoir été apposée, elle disparaîtra. Mais la quantité, elle, ne redeviendra pas comme avant. Pas plus que le prix.