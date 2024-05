Chocapic, Crunch, Nesquik... Cette nouveauté piège de nombreux clients

Un petit changement est intervenu au rayon céréales. Avec de grandes répercussions.

C'est un rituel, chaque matin, pour des millions de Français, petits et grands. A l'heure du petit-déjeuner se trouve bien souvent sur la table une boîte de céréales. Dans un bol, avec ou sans lait, il s'agit du premier repas de la journée. Un moment important, notamment pour les plus jeunes. Dans les supermarchés, les Chocapic, Crunch, Lion ou encore Nesquik font partie des marques iconiques et souvent présentes dans les charriots des ménages.

Si la grande boîte marron, bleu ou jaune est iconique depuis des décennies, un changement est apparu dernièrement sur les emballages. Tous les acheteurs le voient, tant la grosseur des caractères est immanquable. La nouvelle mention indique : "FORMAT 375G". Ni plus, ni moins. Avec un bandeau aussi épais, on pourrait s'attendre à une bonne nouvelle, une quantité plus importante… Il n'en est rien. C'est même l'inverse qui s'est produit, comme l'a repéré l'association de consommateurs UFC – Que choisir.

Derrière ce gros affichage sans indication se cache une grosse entourloupe pour les clients : les quantités des paquets de ces quatre marques ont été réduits et les prix ont augmenté ! Désormais, on ne compte plus que 375 grammes de céréales par boîte contre 430 auparavant. Une baisse qui n'a pas entraîné une chute du prix, loin de là.

Si l'ancienne boîte de céréales Chocapic se payait autour de 2,45€, elle coûte désormais autour de 2,95€. Plus cher et moins de quantité ! Pour mieux se rendre compte de la flambée de la note, le prix au kilo a bondi de 5,70€/kg a 7,87€/kg.

Et ce n'est pas tout. Le nouveau format 645 grammes, lui aussi affiché en grand sur le paquet, coûte plus cher alors qu'il a remplacé le paquet de 750 grammes. Il en est de même pour les Crunch, Lion et les Nesquik, dont les prix ont aussi augmenté malgré une baisse de quantité.

Auprès de l'UFC – Que Choisir, Nestlé, l'industriel qui détient toutes ces marques, a reconnu avoir "revu le positionnement" de ces produits, évoquant simplement "de nouveaux packagings, de nouveaux grammages et un réajustement du prix" pour être "dans la moyenne des prix du marché." La "consolation" mise en avant par Nestlé ? La recette n'a pas changé. Chocapic, c'est fort en chocolat… mais ça fait surtout flamber la carte bancaire.