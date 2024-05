Il faudra travailler plus longtemps pour avoir droit au chômage : voici la nouvelle durée minimale

De nouvelles règles pour toucher le chômage vont entrer en vigueur.

C'est un sujet plus qu'inflammable qui va nourrir les débats pendant des semaines entières. La question du chômage revient sur le devant de la scène et ce n'est pas pour apporter de bonnes nouvelles. C'est même tout le contraire qui devrait se produire. Les règles actuellement en vigueur pour recevoir de l'argent de la part de France Travail (ex-Pôle emploi) durant une période où l'on ne travaille pas vont être bientôt durcies. Il sera tout simplement plus difficile de toucher le chômage.

Actuellement, en France, il faut avoir travaillé six mois au cours des deux dernières années pour pouvoir toucher, tous les mois, une indemnité qui compense en partie l'absence de salaire. Encore faut-il pouvoir justifier que la situation est subie et non voulue. Ainsi, seuls la fin d'un CDD, une rupture conventionnelle ou un licenciement permettent d'avoir le chômage. Dans certains cas, il est aussi possible de démissionner et de le toucher, mais de nombreuses conditions particulières doivent être remplies.

D'ici quelques semaines, la période de travail obligatoire pour être éligible au chômage va être allongée. A partir du 1er décembre, il faudra avoir travaillé au moins huit mois sur les 20 derniers mois pour y avoir droit, soit deux mois de plus qu'aujourd'hui... sur une période plus courte qu'actuellement. L'objectif est clairement affiché avec cette décision : pousser de plus en plus les Français à être dans le monde du travail. Un nouveau tour de vis. Car avant les modalités actuelles, entrées en vigueur en 2019, il suffisait d'avoir travaillé quatre mois en près de deux ans et demi (28 mois) pour percevoir le chômage.

Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, un salarié âgé de 59 ans qui vient de se faire licencier peut toucher le chômage jusqu'à ce qu'il atteigne la retraite à taux plein, c'est-à-dire 67 ans au maximum. Cette règle pourrait aussi être modifiée pour passer à 61 ans et pousser les séniors à travailler au moins deux ans de plus.

Toujours côté séniors, il faudra désormais attendre 57 ans pour être éligible à un chômage plus avantageux, contre 53, 54 ou 55 ans aujourd'hui. Le montant de leurs indemnités sera calculé sur les 30 derniers mois et non plus sur les trois dernières années et la durée d'indemnisation sera de 15 mois, contre 22,5 aujourd'hui. Ces nouvelles durées ne sont pas encore définitivement actées mais Gabriel Attal a déjà annoncé les grandes lignes dans une interview à La Tribune Dimanche.

Seront concernés par ces changements les nouveaux demandeurs d'emploi qui seront inscrits à France Travail (ex-Pôle emploi) à compter du 1er décembre prochain. Pour les chômeurs actuels, les règles qui s'appliquent aujourd'hui resteront les mêmes et la durée d'indemnisation ne changera pas pour eux.