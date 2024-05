Ces contrats d'électricité étaient alléchants : c'était faux, beaucoup de Français ont été piégés

Un site bien connu proposait des contrats qui, en réalité, cachaient quelques vices.

C'est le sujet qui préoccupe le plus les Français. Depuis deux ans, la flambée du prix de l'électricité a mis de nombreux ménages en difficulté financièrement. Les hausses successives ont entraîné l'alourdissement des factures, sans qu'il ne soit réellement possible d'y faire quelque chose, sauf à baisser sa consommation. Et encore.

Pour tenter de limiter l'impact des nouveaux tarifs sur leur budget, de nombreux ménages ont fait jouer la concurrence, en changeant de fournisseur. Mais entre toutes les offres, difficile de s'y retrouver. Afin d'y voir plus clair, des sites de comparaison ont fleuri sur internet. Avec une promesse : vous guider pour trouver le meilleur contrat d'électricité et vous faire faire des économies. Sauf que derrière les belles paroles s'est cachée une toute autre réalité chez l'un des comparateurs les plus connus du marché : Selectra. L'entreprise a dupé des milliers de consommateurs durant plusieurs années en mettant en avant des offres qui étaient loin d'être aussi alléchantes que présentées.

La Répression des fraudes a épinglé le site internet, affirmant qu'un fournisseur d'énergie (son nom n'a pas été divulgué) était toujours mis en avant avec des offres qui, en réalité, n'existaient pas et, surtout, dont le prix au kWh était plus élevé que le tarif réglementé. Une duperie – pour ne pas dire une arnaque – qui a pu tromper de nombreux consommateurs, appâtés par des propositions qui allaient finalement leur faire dépenser plus d'argent.

Par ailleurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mis au jour que certaines offres mises en avant par Selectra l'étaient car l'entreprise avait un avantage financier à faire apparaître certains fournisseurs d'électricité par rapport à d'autres. Selon l'enquête, ces tromperies ont eu lieu entre 2020 et 2022, à une période où les prix de l'énergie commençaient à augmenter doucement. Aucun chiffre sur le nombre de clients potentiellement bernés n'a été dévoilé.

Si les travaux ne portent pas sur les offres proposées depuis 2023, alors que le tarif de l'électricité a grimpé de 40%, le doute sur la fiabilité des contrats mis en avant semble de mise, d'autant qu'"il faut se méfier des comparateurs. Les fournisseurs qui ne sont pas chers, qui sont au top des comparaisons, sont souvent ceux qui sont les plus poursuivis par la DGCCRF et la CLCV", a affirmé l'association CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) au Parisien. De son côté, Selectra, qui a écopé de 400 000 euros d'amende, affirme avoir mis en place de nouvelles règles de contrôles des offres proposées. Pour un comparateur, cela semble être la moindre des choses…